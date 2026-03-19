もう見たくないよという方もいらっしゃるかと思いますが、3月9日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格です。レギュラーは160.0円でした。そして今週になると、16日時点で190.6円と、30円以上も値上がりして2004年の統計開始以来過去最高の価格となりました。



家計を直撃するガソリンの高騰、節約につながる運転方法はあるのか。燃費の改善につながる「エコドライブ」とは？JAF熊本支部の松永教裕さんに、川又優アナウンサーの運転を見てもらいました。早速、アドバイスをくれたのが。



■JAF熊本支部・松永教裕さん

「必要ないときはアクセルを踏まないのが一番ですね」



最も燃料を消費するのは、加速するタイミング。急加速にならないよう「ふんわり」を意識しましょう。日ごろからしっかり車間距離を取ることで、無駄にアクセルを踏まなくて済みます。さらに…。



■JAF熊本支部・松永教裕さん

「タイヤの空気圧をこまめにチェックして規定位置まで入れておくのが必要になるかと思います」



タイヤの空気圧が足りないと、無駄な抵抗が生まれ、燃費が悪くなります。運転席のドアを開けると適正な数値が記されています。ガソリンスタンドなどで月に一度、ご確認ください。そして車が重くならないよう、不要な荷物をおろすことも燃費の改善に繋がります。



最後に、気を付けてほしいことを聞くと。



■JAF熊本支部・松永教裕さん

「不測の事態があったときに燃料を入れられなくなった場合、困ってしまいますので燃料はこまめに入れてほしい」



春は車で出かける機会が多い時期ですから、参考になさってください。



そして、ガソリンの価格はいつ頃から下がるのでしょうか。

政府は19日からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めます。ガソリンスタンドでは早ければ19日以降に価格が下がり始め、1～2週間ほどで全国の平均価格は170円程度に落ち着く見通しだとしています。

