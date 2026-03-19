イランで18日、天然ガス田の関連施設がイスラエル軍の攻撃を受け、イランは報復攻撃を行うと警告しました。その後、カタールの石油大手の拠点がイランから攻撃を受け、ニューヨーク原油市場の先物価格は再び急騰しました。

イランメディアによりますと、ペルシャ湾沿いにあるイラン南部ブシェール州の主要な天然ガス施設が18日、イスラエル軍の攻撃を受け、4つの施設が稼働停止状態になりました。攻撃を受けた施設があるガス田は世界最大級のガス田として知られています。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、イスラエルはアメリカの承認を得たうえで攻撃したということです。

攻撃を受けイランの中央軍司令部は湾岸諸国にある石油・ガス施設などを攻撃するとして、周辺住民に避難するよう警告しました。

こうした中、カタール国防省は18日、イランから発射された弾道ミサイルの一部がラスラファン工業都市に着弾したと発表しました。内務省は工業地帯で火災が発生し、死傷者はいなかったとしています。

ロイター通信によりますと、被害を受けた場所は石油大手カタール・エナジーのLNG＝液化天然ガス処理の中核拠点で、警告を受け従業員はすでに避難していたということです。

エネルギー施設への攻撃の応酬が続く中、18日のニューヨーク原油市場で原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は、一時1バレル＝100ドルを突破しました。市場では原油の供給不安が長期化するとの見方が広がり、買いが膨らんだ形です。