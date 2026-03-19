ミセス若井滉斗が表紙のテキスト、予約殺到で“緊急大増刷” NHK韓国語番組『ハングルッ！ナビ』生徒役で出演
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、NHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演。きのう18日に発売されたテキストで表紙を飾っている。NHK出版は、同テキストが予約注文殺到で緊急大増刷となったことを伝えた。
【写真】サンシャイン池崎の“ポーズ”を披露したミセス若井滉斗
同号には、若井のスペシャルインタビューも掲載されている。同社は「生徒発表後、予約注文が殺到し、この度発売前に緊急大増刷も決定いたしました」と説明した。
なお『ハングルッ！ナビ』に連動した書き込み式ワークブック『NHKハングルッ！ナビ 書いてマスター！ ハングル練習帳』も同時発売されており、若井の別カットが表紙となっている。
番組は、「K-POPも、ドラマも、旅行も、ハングルを学べばもっと楽しくなる！」とし、文字と発音から文法の基礎、実用的なフレーズまでを1年間で学習する内容。毎回、現地のホットな話題やディープな文化を紹介するほか、K-POPゲストのインタビューや旬なエンタメ情報も届ける。
【写真】サンシャイン池崎の“ポーズ”を披露したミセス若井滉斗
同号には、若井のスペシャルインタビューも掲載されている。同社は「生徒発表後、予約注文が殺到し、この度発売前に緊急大増刷も決定いたしました」と説明した。
番組は、「K-POPも、ドラマも、旅行も、ハングルを学べばもっと楽しくなる！」とし、文字と発音から文法の基礎、実用的なフレーズまでを1年間で学習する内容。毎回、現地のホットな話題やディープな文化を紹介するほか、K-POPゲストのインタビューや旬なエンタメ情報も届ける。