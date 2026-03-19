関根勤が１８日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」で俳優泉ピン子に助けられたことを明かした。

番組にはお笑いコンビ鬼越トマホークが出演し、「【大御所列伝】芸能界の伝説は尽きることがない！関根＆鬼越トマホークが激ヤバな大御所の裏話を大暴露！」と題して語り合った。

鬼越の良ちゃんが「ピン子さんは元芸人さんなんですよね」と関根に尋ねた。関根は「ピン芸人」と即答。「おれとか、ずんとか、キャイ〜ンとか助かってる」と話した。その理由について関根は、ピン子が「あなたち、事務所どこ？」と尋ねてきたことがあったと明かした。「浅井企画です」と答えると、ピン子は浅井さんにはお世話になったのよ。私、若い時けっこういじめられて。女芸人で。浅井さんと欽ちゃんと二郎さんがすごいあたしのこと優しくしてくれたのよ」と事務所社長、萩本欽一、坂上二郎さんが自身に優しく接したことを明かした。

お笑いコンビずんと共演した際、ピン子は関根に「ずんは事務所どこなの」と尋ねた。「浅井企画です」と答えると、ピン子は「浅井企画なの。がんばんなさいよ！」と激励。ずんの出番でピン子は「よっ！ずん、がんばれ！よっ！」と声をだして激励。関根は「ちょっと邪魔だった。やりづらかったって」と笑いを誘った。