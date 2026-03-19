トランプ大統領による「報道機関、学界、市民の自由、反対意見への攻撃」によって、米国の民主主義の度合いが下がったとの報告書が発表された/Jon Cherry/AP

（CNN）「米国の民主主義が解体されている現在のペースは、近代史において前例がない」。スウェーデンの有力調査機関「V-Dem」が、このほど発表した「民主主義リポート」2026年版でそう指摘した。

報告書では米国の「民主主義逸脱」の主な理由として「メディアおよび反対意見に対する抑圧と脅迫」を挙げ、米国の表現の自由は現在「第2次世界大戦終結以来、最低の水準」にあると結論付けた。

V-Demは世界202カ国・地域について「自由民主主義指数」を点数化して分類している。今回は米国ほか43カ国の「独裁化」を指摘する一方、民主化の進展が認められた国は12カ国にとどまった。

世界で最も人口の多い5カ国のうち4カ国（インド、中国、インドネシア、パキスタン）は「独裁的」国家に分類された。5番目の米国は、ドナルド・トランプ氏が大統領に返り咲いたこの1年で「自由民主主義」の分類から外れ、「選挙民主主義」に格下げされた。

この格下げは、トランプ大統領の1期目で「土台が築かれた」とV-Demは述べ、2期目で「大統領への権力の集中が急速かつ強引に進んだ」と指摘している。

具体的には、連邦政府による公民権保護の後退や左派に対する弾圧を挙げ、共和党の議会支配によってトランプ大統領に対する立法上の制約が大幅に緩くなったと指摘。政府による報道の検閲については、世界中の独裁者や独裁を目指す者が「好んで使う武器」と位置付け、国家が独裁化する際に起きる「ドミノ現象」では言論の自由が最初に倒れることが多いとした。

その上で、メディアの自主検閲の問題は、米国を含むほぼ40カ国で深刻化していると分析。こうした検閲は、民主主義が衰退しつつある国で「直接的な検閲や迫害を免れるための予防措置」として行われると解説している。