旦那がごみ収集作業員への転職を検討中です。公務員なので安定性は高そうですが、年収や待遇は実際どうなのでしょうか？

初年度の年収は高額というより堅実な水準

まず押さえておきたいのは、転職直後の年収です。公務員のごみ収集作業員は、安定性の高い職種ではありますが、採用された直後から高年収になるわけではありません。

初任給は月18～20万円台前後の水準から始まる自治体が多く、ここに賞与や扶養・住居・通勤などの各種手当が加わって年収が構成されます。そのため、試用期間を経て昇給や手当が加わった後の年収は、300万円台が一つの目安となるでしょう。

ここで注意したいのは、外部サイトなどで見かける高めの年収を、そのまま初年度の数字と受け取らないことです。公務員の給与は、毎年の昇給や賞与、各種手当によって少しずつ積み上がっていく仕組みになっています。

したがって、転職直後の収入を見るときは、派手さよりも「毎月の給与が安定して支給され、将来的な見通しを立てやすい」という点を重視することが大切です。



平均年収が高く見えるのは勤続年数と手当の影響

ごみ収集作業員の年収を調べると、550万円前後や600万円近い数字を見かけることがあります。こうした情報を見ると、初年度の見込みとの差に驚くかもしれませんが、この差が生じるのは自然なことです。

多くの場合、それらは採用されたばかりの人の年収ではなく、長く勤めている職員や各種手当や賞与を含めた給与総額を平均化したものが示されているためです。

公務員は、勤続年数に応じて基本給が上がり、賞与も安定的に支給されます。さらに、地域手当、時間外勤務手当、住居手当、扶養手当などが加わることで、年収は徐々に増えていきます。

つまり、初年度の年収と在職者全体の平均年収が大きく異なるのは自然なことです。転職を検討する際には、「今すぐ得られる年収」と「将来的に到達しうる年収」を分けて考えることが大切です。



年収や待遇は自治体ごとの違いが大きい

もう一つ重要なのが、自治体差です。同じ公務員のごみ収集作業員であっても、勤務する自治体によって給与、手当、勤務時間、休日の取り方、仕事内容は異なります。都市部では地域手当がつくことで給与水準が上がる傾向がありますが、その分、勤務シフトが複雑だったり、業務負担が大きかったりする場合もあります。

また、自治体によってはごみ収集の一部を民間に委託しており、公務員職員が担う役割が異なることもあります。収集作業が中心の職場もあれば、住民対応や分別指導、車両管理などを担うケースも見られます。

したがって、公務員だから条件はどこでも同じと考えるのは適切ではありません。転職を本格的に考えるのであれば、希望する自治体の採用案内を確認し、初任給や賞与、手当、勤務条件までを具体的に把握しておくことが大切です。



転職では初年度の収入と将来性を分けて考えよう

公務員のごみ収集作業員は、雇用と福利厚生の安定性に強みがある仕事です。ただし、年収を見る際には、採用初年度と平均年収を混同しないことが大切です。

多くの自治体では、試用期間を経て昇給や各種手当が加わった後の年収が300万円台となるケースが多い一方、転職サイトなどで見かける500万円台後半～600万円の数字は、勤続年数を重ねた職員を含む平均年収であると考える必要があります。

さらに、実際の待遇は自治体ごとに差があるため、最終的には応募先ごとの条件確認が欠かせません。安定性を重視した転職先として有力ではありますが、収入だけでなく、働き方や体力面も含めて総合的に判断しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー