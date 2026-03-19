周りのママ友はみんな扶養内で働いていて、働く時間を調整している人が多いです。私は気にせず扶養を外れて働いていますが、本当はどちらが賢い選択なのでしょうか？

扶養内と扶養外は何が違うのか

まず知っておきたいのは、「扶養」には税金と社会保険の2つがあることです。税金の扶養は、配偶者や親族を扶養にすることで、その人の所得税や住民税の負担が軽くなる仕組みです。

一方、社会保険の扶養は、一定の年収や働き方の条件を満たす人が、自分で保険料を払わずに健康保険や厚生年金の被扶養者として保障される仕組みです。この条件を超えると、扶養から外れて自分で健康保険や年金に加入し、保険料を負担する必要があります。

この違いを知らないまま「扶養を外れると損」と考えると、判断を誤りやすくなります。実際には、社会保険料の負担が発生することで、給与から天引きされる額が一気に増えるため、手取りへの影響は大きくなりやすいことがあります。

そのため、扶養内か扶養外かを考えるときは、税金だけでなく、社会保険の加入条件まで含めて確認することが大切です。



扶養内が向いている人、扶養外が向いている人

扶養内が向いているのは、今は収入を大きく増やすより、生活との両立を優先したい人です。例えば、子どもがまだ小さく、急な呼び出しや行事への対応が多い時期は、働く時間を抑えたほうが無理なく続けやすいでしょう。限られた時間で家計の足しにしたい場合には、扶養内で調整する働き方は現実的な選択です。

一方、扶養外が向いているのは、今後も継続して働き、収入をしっかり伸ばしたい人です。社会保険に加入すると、その分の負担は増えますが、将来受け取る年金が増えやすくなります。

さらに、病気や出産で働けないときに、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる場合もあり、所得保障の点でもメリットがあります。目先の手取りだけではなく、将来の安心まで考えるなら、扶養外で働くメリットは小さくありません。



扶養内か扶養外かで迷ったときは、手取りだけでなく将来の安心も考慮する

「扶養内で働くか、扶養外で働くかのどちらがよいか」は、家庭の状況によって変わります。たしかに、扶養を少しだけ超えた程度では、保険料の負担が発生し、手取りの増え方が小さく感じることがあります。

そのため、働く時間を増やすなら、中途半端に扶養から少し超えるのではなく、収入をしっかり伸ばせる働き方を選んだほうが納得しやすいでしょう。

また、判断するときは、配偶者の税金だけでなく、会社から支給される家族手当の有無も確認したいところです。制度上の損得だけを見て決めると、思ったより家計全体の差が出ないこともあります。今の働きやすさを優先するのか、将来の収入や保障を重視するのかを整理すると、自分に合う選択が見えやすくなるでしょう。



扶養内と扶養外は暮らし方に合わせて選択しよう

周りのママ友が扶養内で働いているからといって、それが自分にとって最適とはかぎりません。扶養内で働くと、収入を抑えながら、ある程度時間の余裕を保ちやすい働き方になることが多いです。

一方、扶養外は、収入を増やしながら、将来の年金や医療・所得保障も積み上げやすくなる働き方です。どちらにも良さがあり、一方だけが正しいわけではありません。

大切なのは、周囲に合わせることではなく、自分の家庭の状況やこれからの働き方に合っているかどうかで判断することです。今の暮らしに合う働き方を選べば、無理なく続けやすくなります。

目先の手取りだけにとらわれず、税金・社会保険・家族手当・将来の保障などを含めた生活全体のバランスを見ながら選ぶことが、後悔しにくい働き方につながるでしょう。



出典

国税庁 No.1191 配偶者控除

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま 社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー