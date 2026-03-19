少女時代・ヒョヨン、3月23日にカムバック決定！黒レザートップスで強烈に

ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンが、新曲『MOVEURBODY』で力強く戻ってくる。

来る3月23日18時にリリースされるシングル『MOVEURBODY』は、ブラジリアン・ファンク（Phonk）とハード・テクノが融合したハイブリッド・サウンドに、ヒョヨンの洗練されたボーカルが調和し、力強い“レイヴ・エネルギー”を届ける楽曲だ。

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また、ヒョヨンは同曲の作詞、作曲、編曲に参加しており、歌詞はフロアにいるレイヴァーたちに呪文をかけるようなカリスマ性あふれるメッセージを込めており、印象的だ。

（写真＝SMエンターテインメント）ヒョヨン

去る2018年、ヒョヨンは1stシングル『Sober』を通じてDJへの変身を知らせて以来、『DESSERT』『Second』『DEEP』などで唯一無二の音楽を披露してきた。

グローバルなDJツアーやさまざまなフェスティバルのステージを通じて、DJ兼プロデューサーとして確固たる地位を築いている。

なお、ヒョヨンは3月21日21時、ソウル聖水（ソンス）のS-FACTORY D棟1階にて、自身がキュレーションしたパーティーブランド＜HWA：HAP＞のショーケースを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。