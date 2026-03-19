チェントロ・スティーレで初顔合わせ

2025年秋にイタリア本国でマイナーチェンジを行い、3月17日に日本でもデビューした新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』。

【画像】イタリアの美しい風景に溶け込む！新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』 全46枚

ピュアさといった、ストレートな感情だけでクルマづくりを行うのが困難な時代。ダイナミック特性を洗練させると同時に、期待を裏切らない美意識の高さと内に秘めたるパッションが増すモデルへと進化を遂げているようだ。



マイナーチェンジを受けたアルファ・ロメオ・トナーレ（欧州仕様）。 ステランティス

昨年11月に訪れた、イタリア・トリノのグローバルデザインセンター『チェントロ・スティーレ』。自然光が降り注ぐ屋内で出迎えてくれたブレラ・レッドのトナーレとの初顔合わせでは、一目で新しさを感じることができた。

けれど、既存のモデルと『比べる』ことをしたのはほんの一瞬だった。

この、一見するとシンプルな造形を眺めれば眺めるほどこちらのエモーショナルな感情が高まる、新型の顔つきやフォルムの個性にすっかり魅了されてしまったからだ。

思い出せばこの感覚は以前、マイチェン前のトナーレで都内から箱根までドライブし、駐車場に停めて眺めていた時と同じだった。

ちなみに比べると言えば、ブランドで最もコンパクトな『ジュニア』のハツラツとしたエモさと違い、こちらは内に秘めたパッションが濃い印象だ。そんなキャラクターのコントラストを並べて味わってみたいと思うほど、アルファ・ロメオの美意識には不思議な魅力がある。

アルファ・ロメオのデザインDNA

チェントロ・スティーレで、私がいきなりデザイナーに投げかけた質問に対する応えを、先に明かしてしまおうと思う。

「私が抱くこの感覚や感情、アルファ・ロメオのデザインDNAや『らしさ』は、どのように社内で共有されるのでしょうか？」



デザイン部長のアレハンドロ・メソネロ＝ロマノス氏（2021年撮影）。 ステランティス

私の問いを受け止めたのは、デザイン部長のアレハンドロ・メソネロ＝ロマノス氏。彼の言葉で印象的だったのが、『ヒューマン・フィーリング（＝人間臭さや人間らしさ）』、そして『ヒューマン・ボディ・アティチュード』だった。

「デザイナーたちには、いきなりリアルなクルマやパーツのデザイン画を描かせません。人間の顔や動物のキャラクターを描きながら、立体的な塊や様々なバランス、姿勢などを描き、攻撃的だったり、ゆったりした様などを考察していきます。

ギリシャ彫刻のような筋肉の立体的な様子や光による陰影が、姿勢や感情を生み出しています。アルファ・ロメオの造形美や美意識は、そういった人間の内面から湧き出るような美しさや軽さを表現することで、自然で正しいデザインが生まれていくのです」

風のない部屋で美しく見えるカーテンのドレープも素敵だけれど、止まっていてもじわじわと感情が動かされるアルファ・ロメオの内に秘めたエモさは、こうして生まれているのだと理解できた。

秀逸なフロントマスク

今回のデザイン変更のメインは、やはりフロントマスクと言えるだろう。

新たな解釈によって採用されたブラックのスクデット（盾型グリル）は凹凸のあるスリットを採用し、精悍さと柔らかさというトナーレのイメージを絶妙に体現しているよう。そこからキラッと光る3連LEDライトへと広がる表情も印象的だ。



今回のデザイン変更のメインは、やはりフロントマスクと言える。 ステランティス

ロマノス氏との決して長い時間ではないインタビューの中で、「秀逸！」と思えたのもこのフロントマスクだった。

実は彼が今回のフェイスリフトを行うために最初に行ったのが、「レギュレーションを理解すること」だったそう。近年ますます対策が求められる安全性のなかで、歩行者保護対策がこのデザインに盛り込まれている。いや、採り入れなければならなかったのだ。

大胆かつ華やかに張り出した両サイド、エアインテーク上限のボリュームこそ、歩行者の万が一の際に理想的なタッチポイントなり得るデザイン。エアインテークまわりのデザイン変更により、わずかながらクーリングキャパシティ（開口部）も増え、さらにこの造形のおかげでエアロダイナミクス効果も上がったそうだ。

「変化のための変化ではなく、正統なものでなければならない」ともロマノス氏。代り映えが目的であるようなデザインであってはならないということだ。

ドライビングダイナミクスの進化にも期待

前後の各輪で4mmオフセットされた車軸は外見をワイドスタンスに見せる効果もあるが、スタビリティ、安定感、バランスの取れた姿勢が動的な性能向上にも繋がっている。

ボディを真横から眺めながら、ロマノス氏はスタンス（姿勢や構え）の美しさについても言及した。



「こんな風に低く、軽く構えるスタンスを持つモデルはないでしょう？」 ステランティス

「タイヤの配置といい、SUVでありながらこれだけ美しいルーフラインの傾斜といい、こんな風に低く、軽く構えるスタンスを持つモデルはないでしょう？」

私はもちろん「イエス」と答えた。しかもトナーレはこれだけルーフが低く見えても、後席のヘッドクリアランスもしっかりと保たれている。これは既存モデルから変わらぬ良さだ。

新型トナーレは、エンジンやハイブリッドシステムなど動的な性能の改良も加えられているようだから、デザインだけでなく、アルファ・ロメオのドライビングダイナミクスのDNAもさらに進化していることを期待している。

トリノで印象的だったのは、20インチタイヤにディスク部分が大胆なまでに大きくくり抜かれた3つの円が印象的なホイール。本稿執筆時点ではまだ試せていないが、20インチでも乗り心地が相変わらず良いことを願っている。

そんなあれこれを確かめられる試乗が待ち遠しい。期待のモデルが、日本にやって来た。