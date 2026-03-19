栄光の歩みを称えた限定車

アルファ・ロメオにとってエンブレムと共に欠かせないシンボルが、クアドリフォリオ＝四つ葉のクローバーだ。1923年のタルガ・フローリオを制した、ウーゴ・シヴォッチが駆るアルファロメオRLに、縁起の良いロゴであるクアドリフォリオがあしらわれていたことが起源となる。

【画像】ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネ/ジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコ 全61枚

以来、この象徴的なクアドリフォリオは、レースを闘うアルファ・ロメオの高性能車を象徴する存在となっていった。



アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネ 上野和秀

1963年になると、ツーリングカー・レースのホモロゲート車両としてジュリアTIスーパーが製作される。そのフロント・フェンダーに、アルファ・ロメオの生産車として初となるクアドリフォリオが描かれた。この伝説的なアイコンはサーキットから一般道へも舞台を広げ、最も高性能で特別なロードカーを象徴する存在となったのである。

こうしたクアドリフォリオの栄光の歩みを称えて企画された限定車が、『ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネ』と『ステルヴィオ・クアドリフォリオ・コレッツィオーネ』なのである。

今回、新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』発表の場で、ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネが日本初お披露目された。

数多くの魅力的な特別装備

ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネは、単にボディカラーを変えただけの限定車と次元が違うこだわりに満ちていた。生産台数はジュリアTIスーパーが誕生した1963年にちなんで、欧州、英国、MEA、中国、そして日本市場向けに63台限定で発売される。

特別なボディカラーとして、4Cコンセプトのボディカラー『ロッソ・ヴィラ・デステ』を再解釈。ジュリアにペイントされるのは『ジュリア・コレッツィオーネ・レッド』で、その極限のスポーティさという魂に調和するように、深みのある濃赤色が採用され、精悍な印象を与える。フェンダーにはクアドリフォリオのバッジが輝く。



カーボンファイバー製のシェルを採用したスパルコ製レーシング・シート。 上野和秀

ベース車両はもちろんジュリア・クアドリフォリオで、総アルミニウム製2.9L V6ツインターボ・エンジンは、従来の直噴単体から、直噴とポート噴射を組み合わせた新方式を採用。低負荷時はポート噴射で燃費性能を高めつつ、カーボンや窒素酸化物の発生を抑制。高負荷時は直噴とされ高出力を確保する。あわせてキャリブレーションとECUのマッピングの最適化が施され、最高出力は10hp高めた520hpを発揮する。

特別なモデルだけに、アクラポヴィッチ製エグゾースト・システムが標準装備となり、V6エンジンのクアドリフォリオにふさわしい、より一層際立ったサウンドを響かせる。

『1 di 63 Collezione』の刺繍

クアドリフォリオのレーシング・スピリットを象徴するカーボンファイバーは、フロントグリルを始め、ドアミラー、フロント・リップスポイラー、サイドスカート、リアリップスポイラーに用いられる。さらにはカーボンファイバー製のルーフが採用され、コンペティティブで力強い印象を与える。

標準装備となるカーボン・セラミック・ブレーキシステムは、最高の制動性能を保証するだけでなく、つや消しアルマイト加工されたブラック・キャリパーに施された赤いアルファロメオのロゴにより、スタイリッシュな外観を実現している。

車内では、カーボンファイバーはセンタートンネルとダッシュボードに使用される。レザーとアルカンターラを組み合わせたシートのヘッドレスト部分には、『1 di 63 Collezione』と刺繍され限定車であることを誇示する。

さらに、カーボンファイバー製のシェルを採用したスパルコ製レーシング・シートや、レザー張りのドアパネルおよびセンターアームレストが、車内を彩る。赤いステッチが施されたレザー張りのダッシュボードが、温かみのある包み込むような空間を演出する。

日本にはジュリアが11台、ステルヴィオは2台をデリバリー

63台限定生産車となるジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネだが、日本へは11台がデリバリーされるという。このうち左ハンドルが7台、右ハンドルが4台となる。車両本体価格はジュリアTIスーパーの誕生年にちなんで1963万円とされた。

今回展示されなかったステルヴィオ・クアドリフォリオ・コレッツィオーネは、右ハンドルが2台用意される。こちらの車両本体価格は2010万円となる。



価格はジュリアTIスーパーの誕生年にちなんで1963万円となる。 上野和秀

両モデルともマニアが欲しがる希少な存在だけに、受注が集中することが予想されるため、抽選販売とされた。3月20日から4月19日までの期間、全国のアルファ・ロメオ正規ディーラーで抽選申し込みを受け付ける。

ジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコも披露

今回、新型トナーレ・メディア発表会場には、2月26日に発売されたジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコも披露された。

ベースとなったジュニア・イブリダは、アルファ・ロメオの美学を凝縮したコンパクトモデルとして、洗練されたイタリアン・デザインと先進のハイブリッド技術により、高い人気を集めている。



ジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコ 上野和秀

アルファ・ロメオの世界をより身近に感じてもらおう、というジュニア初の限定モデルが、こちらのジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコである。日本のユーザーから、白のボディカラーを求める声に応えて設定された限定車だ。

ボディカラーは、モデル名となったイタリア語で白を意味するビアンコが示すように、特別色のセンピオーネ・ホワイトにブラックルーフというツートーンとなる。ホディカラー名はミラノにある歴史地区のセンピオーネにある『平和の門（Arco della Pace）』の白い大理石から着想を得た、オリジナルカラーとなる。

限定車の特別装備としては、空力抵抗を削減しエアロダイナミクスの向上を目的に設計された5つ葉デザインのエアロ・ホイールに加え、カーボン調のミラー・ハウジングや、カーボン調デカール仕上げのフロント・リップスポイラーにより精悍な印象を放つ。さらに専用のカーボン・キーケースが付属し、限定車としての特別感を添えている。

ジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコは、全国120台限定でアルファ・ロメオ正規ディーラーにて発売中。メーカー希望小売価格は、499万円となる。