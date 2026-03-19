5児の母・辻希美、「しまむら」アイテム取り入れた私服コーデを披露 白×ブルーで春らしい装い「番組収録でした そんな今日の私服はこーちら」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）が16日、自身のブログを更新。番組収録の日の私服コーデを披露した。
【写真】白×ブルーで春らしい！「しまむら」アイテムを取り入れた辻希美の私服コーデ
辻は「番組収録でした」と第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）と共に仕事に出かけたことを報告。続けて「そんな今日の私服はこーちら」とつづり、楽屋裏で撮影したと思われる2枚の全身ショットを公開した。
白のアイテムと淡いブルーのデニムでまとめた春らしいスタイリングで、愛用グッズについてはそれぞれ「トップス→スナイデル」「パンツ→ローリーズファーム」「レーススカート→AngeCharme」「スニーカー→AngeCharme（しまむら）」と紹介した。
また、仕事終わりには「つるとんたんでうどん食べて帰りました 久しぶりのつるとんたん…美味しかったぁー」と伝え、食事を楽しむ様子も披露している。
【写真】白×ブルーで春らしい！「しまむら」アイテムを取り入れた辻希美の私服コーデ
辻は「番組収録でした」と第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）と共に仕事に出かけたことを報告。続けて「そんな今日の私服はこーちら」とつづり、楽屋裏で撮影したと思われる2枚の全身ショットを公開した。
白のアイテムと淡いブルーのデニムでまとめた春らしいスタイリングで、愛用グッズについてはそれぞれ「トップス→スナイデル」「パンツ→ローリーズファーム」「レーススカート→AngeCharme」「スニーカー→AngeCharme（しまむら）」と紹介した。
また、仕事終わりには「つるとんたんでうどん食べて帰りました 久しぶりのつるとんたん…美味しかったぁー」と伝え、食事を楽しむ様子も披露している。