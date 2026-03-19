【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「えげつない曲がり」の衝撃キック

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、高精度キックでアシストを記録。DF熊谷紗希のゴールをお膳立てしたカーブクロスが話題となっている。

日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点を喫したものの4ー1の快勝を収め、2大会ぶりのアジア制覇へ王手をかけた。

この日はベンチスタートだった谷川は、68分からインサイドハーフで途中出場。その6分後の75分には、右CKのキッカーを務めた。ボールをセットした谷川はボックス内を確認。一呼吸おいて左手を挙げ、合図を送る。そして短い助走から右足でアウトスイングのボールを蹴り込んだ。

ボールには、ゴールから逃げていく鋭いカーブがかかっていた。飛び出してパンチングしようとしたGKキム・ミンジョンは触れず、バックステップした熊谷が相手と競り合いながらヘディングシュート。見事にゴールネットを揺らした。

韓国守備陣がお手上げと言わんばかりに唖然とする中、代表通算4点目にして今大会初ゴールの熊谷は力強いガッツポーズを見せると、仲間たちは熊谷のもとに駆け寄って歓喜の輪を作る。アシストの谷川も遅れて輪の中に飛び込み熊谷を祝福した。

DAZNで解説を務めた鮫島彩さん（元なでしこジャパンDF）は、「谷川選手のボールも素晴らしかった」とアシストを称賛。ゴールを挙げた熊谷については「少しバックステップを踏みながら、ここ競り勝てる。GKが触れなかったのも大きい。嬉しいですね」と称えた。

「谷川はやっぱ別格」の声も

この一部始終には、SNS上のファンたちも騒然。谷川のアシストについては、「えげつない曲がりのコーナーキック」「完璧なキック」「日本の女子でここまで速い弾道のCK蹴れる人がいるのは心強いね。アウトスウィングのボールで相手GKつり出して触らせないとか恐ろしい」「正確無比だなー」「谷川のボール凄いな…2メートルぐらい曲がってる」「谷川のコーナーキックは男子でも全然通用そうな質と速さ」「なんだこれ？とんでもない曲がり方したぞ」「谷川はやっぱ別格」「あのボールを蹴れる女子選手は海外でも少ないのでは？」など驚愕の声が多数上がった。

また、ゴールを決めた熊谷についても「レジェンド！」「熊ちゃんゴールで決勝進出」「まだ4ゴールは意外」「サキさんのいい笑顔」「このヘディングはかなりうまいぞ」「後ろに下がりながらでもこれだけ強く打てるすげーな」など称賛のコメントが相次いだ。

なお、決勝は日本時間3月21日の18時キックオフ予定。相手は準決勝で前回王者の中国代表を破った開催国のオーストラリア代表だ。チーム最年少の20歳・谷川、最年長の35歳・熊谷ともに活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

