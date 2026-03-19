「伊香保温泉」を抑えた1位は？ 1人旅で行きたいと思う「群馬県の温泉地」ランキング！【2026年調査】
桜の開花が待ち遠しいこの時期、一足早く春の風を感じながら巡る温泉旅は、日常をリセットする特別な体験になります。誰にも気を使わず、自分のペースでゆったりと滞在を楽しめる魅力的な目的地が揃いました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「群馬県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「群馬県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：伊香保温泉／62票365段の石段街がシンボルの伊香保温泉が2位。石段の両脇に並ぶレトロな温泉街の雰囲気は、1人でぶらぶらと散策するのにぴったりです。「黄金の湯」と「白銀の湯」という2種類の泉質を楽しめる点も、温泉好きにはたまりません。回答者からは「石段街の周りに食べ歩きグルメやお土産屋さんなどが充実していて一人でも楽しめそうだと思ったため」（40代女性／兵庫県）、「落ち着いた雰囲気で、一人で温泉旅を楽しむのにいい場所だと思います。石階段のところに行きたいです」（30代女性／長野県）、「温泉街が楽しい」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：草津温泉／116票堂々の1位は、日本三名泉の一つである草津温泉。湯畑を中心とした圧倒的な活気と、「湯もみ」などの伝統文化を間近に感じられるのが魅力です。強力な殺菌力を誇る名湯は湯治としても人気が高く、1人で気兼ねなく湯巡りを楽しみたい層から絶大な信頼を得ています。回答者からは「豊富な湯量で有名な温泉にゆっくり浸かり、自然に囲まれた環境で日頃の疲れを癒やし、湯畑などの名所を実際に見てみたいと思ったからです」（30代男性／埼玉県）、「温泉といえば私は草津温泉のイメージがあります。また、源泉掛け流しなのと、美肌の湯とも聞いたことがあるので、ぜひ一度は訪れたい温泉なので選びました」（20代女性／神奈川県）、「共同浴場や足湯、温泉街のカフェや土産屋が多く、1人でも気軽に回れて、湯畑のライトアップ、温泉まんじゅう作り体験、西の河原公園の露天風呂など、写真映えスポットも豊富だからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)