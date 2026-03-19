ユーザーが選びやすい「グレード体系」へと刷新

マツダは2026年3月19日、クロスオーバーSUV「MAZDA CX-80（マツダ シーエックス エイティ、以下CX-80）」の商品改良（一部改良）を実施しました。同日より発売されます。

マツダは新世代の「ラージ商品群」として、「MAZDA CX-60」「MAZDA CX-70」「MAZDA CX-90」、そしてCX-80の全4車種を、2022年より順次グローバルで展開しています。

【画像】超カッコいい！ これがマツダの最上級仕様「新“3列・7人乗り”高級SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

いずれも、同社の「人を中心としたクルマづくり」の考え方のもと、ドライバーとクルマが一体となる走りの楽しさを高い次元で実現することを狙って開発されました。

エンジン縦置き方式と後輪駆動ベースAWDを採用した新開発プラットフォーム「SKYACTIV マルチソリューションスケーラブルアーキテクチャー」による優れた操縦安定性と、高出力パワートレインがもたらすパワフルで心たかぶる走り、日本の美意識を反映した上質な内外装を特長としています。

国内市場に導入しているのは、スポーティな走りを追求した2列シート・5人乗りモデルのCX-60と、上質な移動体験の提供を目指した3列シート・6人及び7人乗りのCX-80の2車種となります。

そのうちCX-80は、国内向けラージ商品群第2弾、かつ国内におけるフラッグシップモデルとして、2024年10月より発売されました。

ボディサイズは、全長4990mm×全幅1890mm×全高1705-1710mm、ホイールベース3120mmで、国内ラインナップでも最大級のボディサイズとなります。

パワートレインは、2.5リッター直列4気筒ガソリン＋モーターの「e-SKYACTIV PHEV」（プラグインハイブリッド）、3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジン＋モーターの「 e-SKYACTIV D 3.3」（ディーゼルマイルドハイブリッド）、3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジン「 SKYACTIV-D 3.3」（ディーゼル）の3タイプを用意します。

マツダは今回の商品改良について、CX-80の特長をさらに引き立てて、より一層運転を楽しめるよう、機能性・快適性・安全性の向上を図るとともに、ユーザーが選びやすいグレード体系へと刷新したと説明します。

まず新たなグレードとして、「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」を設定しました。

一方で「XD-HYBRID Exclusive Sports」「XD-HYBRID Exclusive Modern」「PHEV L Package」の設定を廃止しています。

機能面では、全グレードで「マツダコネクト」の操作性の改善を図り、Apple CarPlay／Android Autoのタッチパネル操作機能を追加しました。

また、フロントドアガラスを遮音ガラスに変更することで、風切り音の遮音性を向上させています。

デザイン面では、内装加飾の変更を実施しました。

具体的には、「XD Drive Edition Nappa Leather Package」「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」各グレードにおいて、シフトパネル／コンソール、ドアトリムの加飾を「メッシュメタル：シルバーベゼル」から「マットブラックヘアライン：シルバーベゼル」へそれぞれ変更しています。

さらにユーザーの要望を受け、より選びやすいグレード・仕様に変更しました。

シートバリエーションの見直しを図り、「Premium Sports」「Premium Modern」には6人乗りキャプテンシート仕様のみとし、それ以外のグレードでは7人乗りベンチシート仕様または6人乗りセンターウォークスルー仕様を選択できる設定としています。

なお「Drive Edition」のグレージュシートは、6人乗りセンターウォークスルー仕様のみとなります。