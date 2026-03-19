大谷翔平、インスタグラムのフォロワー数が異次元数値

ドジャースの大谷翔平投手が、メジャー選手の中で断トツの“数値”を叩き出している。2位のフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）に約4倍の差を付ける異次元の数字。米スポーツ経済メディア「Sportico」が取り上げ、話題となっている。

「Sportico」は公式X（旧ツイッター）で、MLBで活躍するスター選手のインスタグラムフォロワーを紹介した。19日時点で1076万人のフォロワー数を誇る大谷が1位。2位のタティスJr.は243.6万人で、約4倍以上の差がついている。3位には山本由伸投手（ドジャース）がランクインしている。

大谷はドジャース3年目の今季、移籍後初となる二刀流開幕を目指している。18日（日本時間19日）のジャイアンツとのオープン戦に登板し5回途中まで無失点の好投。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したため、開幕を1週間後に控えたタイミングで実戦初マウンドとなったが、4回1/3を投げて1安打無失点、4三振を奪う投球で順調な調整をアピールした。

3位に入った山本は開幕投手としてマウンドに上がることが決まっている。インスタグラムフォロワー“トップ3”に入った大谷と山本が、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースをけん引する。（Full-Count編集部）