県は、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでいずれも銅メダルを獲得した女子フィギュアスケートの中井亜美選手と男子スノーボードハーフパイプの山田琉聖選手に対し、県民栄誉賞を授与する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。



中井亜美選手は新潟市出身の17歳。小学校まで新潟市で暮らし、現在は千葉県を拠点に活動しています。2月のオリンピックでは、トリプルアクセルを決めて銅メダルを獲得。日本フィギュア史上最年少のメダリストに輝きました。



山田琉聖選手は、札幌市出身の19歳で妙高市の専門学校に通っています。山田選手が受賞すれば、県外出身者としては初めてとなります。



県は3月中にも正式発表し、4月以降に表彰式を実施する予定です。