いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。



（宮永キャスター）「まだまだ寒い日は続きますが、太陽の力が日に日に増していますよね。あちらこちらに春の兆しも見つけられるようになりました。さぁみなさんはどんなところに春を感じられるでしょうか」



『長い冬もようやく終わり あなたが“春を感じる”のは？』



（宮永キャスター）「日常の中で春を感じることは？」





（札幌市在住）「ジャンパーとかが脱げる暖かさになってきたらとか」（札幌市在住）「薄着になると春だな～、あと自転車に乗れるな～って」やはり暖かさや服装で「春」を感じる方や…（旭川市在住）「現状、札幌は雪がとけてこの暖かい感じが春が来たなと僕は思う」（宮永キャスター）「身近で春を感じるのは？」（札幌市在住）「北海道の雪道には砂をまいている。それがめっちゃ浮き出て砂だらけになったらあっとけたんだなと（春を）感じる」（宮永キャスター）「春に近づいてきて楽しみは？」（札幌市在住）「楽しみ…来月出産予定なのでそれが楽しみ」こちらの女性、じつは４月に出産を控えていました。普段であれば春といえば夫婦２人での旅行というイメージだったそうですが、ことしから春は特別な季節になりそうだということです。札幌でも３月１８日、春の風物詩“道路の清掃”が始まりました。街の皆さんも雪がとけてアスファルトや土が見えてくると「春を感じる」という方が多くいらっしゃいました。地面が見えてくるとー（宮永キャスター）「まだ寒い日続きますが、春を感じることは？」（札幌市在住）「フキノトウを見かけたら春だなと」（札幌市在住）「フキノトウ、タンポポとかを見たら春だなぁって。ツクシとか」道南の江差町では今週、春を告げる花「福寿草」開花の便りが届きました。このように雪がとけて地面から顔をだす植物たちに春を感じる方も多くいました。今後は気温が高い日が続く予報で、一層植物の息吹が強く感じられそうです。また、取材をしている中でこんな方にも出会いました。（宮永キャスター）「この格好はひょっとして…」（札幌市在住）「卒業式がありました」（宮永キャスター）「おめでとうございます」（札幌市在住）「やっと卒業かっていう思いと、ちょっと寂しいなぁっていう。部活があるところだったので、部活の全国大会が一番（の思い出）。自分も卒業したというのもあるけど、やっぱ袴姿だったりを見ていたら『もう春か～』ってなりますね」“春真っ只中”という方やこんな方もー（宮永キャスター）「春を感じるのは？」（札幌市在住）「春限定で売っている桜のあんこが美味しくて“さくらあん”。お菓子にいろいろ使われていて、まんじゅうや大福とかでも売っていたりする。お団子とか。ゴマとかゴマあんとか結構しっとりした感じの味だけど、ねっとりしっとり甘くて美味しい」（宮永キャスター）「毎年この時期に買う？」（札幌市在住）「毎年買っている」この時期限定で発売されるスイーツに「春」を感じるという方もいらっしゃいました。長い冬を終え、待ち遠しかった春がようやくやってきます。みなさんはどんなものに春の訪れを感じますか？