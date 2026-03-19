人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。後輩のミュージシャンについて語った。

同番組で「音楽業界に、自分のファンだった人は1人もいない」と、自虐気味に切り出した綾小路。「“僕に影響を受けたミュージシャン、1人もいない説”です。会ったことない」と打ち明けると、「かまいたち」山内健司は「“そんなことないですよ”って例えを出したいけど、例えが出て来ない」と困惑した。

しかし綾小路は「ゴールデンボンバーが出て来た時に、“もしかして”と思って、自分から近づいた」と告白。「メンバーの名前とかも、もしかして」との思いだったが、当の本人からは「あ〜、え〜、学生時代にちょっと聞いたりとか」と薄い反応だったという。

これにスタジオでは「えーっ」「違うの？」との声が上がったが、「野性爆弾」のくっきー！は「芸人で憧れてる人、いると思いますよ。コント山口君と竹田君とか」と、ベテランコンビの名前を挙げて指摘。山内の相方・濱家隆一が「たぶん向こうのほうが学ラン早い」とツッコむと、くっきー！は「でも“君”って言うてるからだいぶ若い。おいくつなんだろう？おいくつぐらいなんだろう？」と、とぼけていた。