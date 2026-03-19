日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１９日、高市早苗首相が日本時間２０日に行われるトランプ大統領との日米首脳会談に向けて渡米したことを報じた。

トランプ大統領は日本を含めて数か国を名指しし、事実上封鎖が続くホルムズ海峡への艦船派遣などの支援を訴えていた。

番組では訪米を前に１８日には参院の予算委員会で高市首相は「日本の法律に従ってできることはできるけど、できないことはできない、それをしっかりとお伝えするつもりです」と語ったことを映像とともに紹介した。

コメンテーターの高橋茂雄は「このタイミングでの首脳会談で高市総理がなんて言うのか、どういう会話をされるのか、今後の日本にとってすごく大事なことだなと思います。あとトランプ大統領を喜ばせることだけではなく、今後の日本のためになる会談をしてほしいと思います」と願った。

ＭＣの武田真一アナウンサーは「国益を守るということが最大のミッションだと思うのですが、そのために何を言うのか、何を受け入れるのかですよね。ホルムズ海峡への自衛隊派遣は法的、政治的にもハードルが高いのですが、本当にそれでタンカーを守れるかということは不透明。ただ何らかの形で日米同盟を大事にしていますよということはわかってもらわないといけない」と見解を口に。そして「したたかに頑張ってほしいなと思います」とエールを送った。