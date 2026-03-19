オープン戦に復帰したが、なんとも気まずい出演である。

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巨人にFA加入した松本剛（32）が、18日に放送された日本テレビの番組に出演。「ファンのみなさまにまずは認めてもらえるように」と新天地で迎えるシーズンへの意気込みを語った。今季の個人的な目標としては「具体的には130本ヒットを打ちたいというところを最低限のラインとしたい」と、日本ハムで打率.188、0本塁打、7打点と低調な成績に終わった昨季から、プラス100安打と大風呂敷を広げたのだ。

松本はこの日のオープン戦に「2番・中堅」で先発出場。コンディション不良から7試合ぶりに復帰を果たしたものの、3打数無安打。2022年のパ・リーグ首位打者も、昨季1割台に終わった打撃はここまで出場したオープン戦5試合で、打率.143と不振に陥っている。

同じ外野手の育成・平山が2試合連続で本塁打を放つなど躍動しているが、外野の起用法はどうなるのか。

さる巨人OBがこう言った。

「昨年も日米通算200勝まであと3勝に迫っていたマー君を楽天から引き取ったはいいが、なかなか勝てなかったことで、シーズン最終盤まで“200勝祭り”に振り回された。峠を越えた実績のあるベテランの扱いには懲りたはずなのに、今年も同じように松本と則本をFAで獲得した。松本とは2年総額2億5000万円の契約を結んでいるだけに、どうしたってしばらくは起用せざるを得ない。売り出し中の平山は、きっと使い切れないでしょうから」

毎年同じことを繰り返す阿部巨人。今年もまた「ロートル」の起用に頭を悩ませることになりそうだ。