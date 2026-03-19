【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#14

【森本潔氏コラム】「自分でもアホだったな、と思うよ」不人気球団の懐事情を考え、契約更改を3分で退出

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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1968年、阪急ブレーブスはパ・リーグ連覇を達成。この年、彗星のように現れたスラッガーがいた。矢野清である。59年に八幡浜高から入団したが、67年までの9年間でホームランは8本。ほとんど二軍暮らしだった外野手が、68年6月20日には長池徳士に代わって4番に座り、シーズン27本のホームランをマークした。

この年、5番打者に定着した森本が語る。

「同じ愛媛県人だから気にかけていたよ。あの人は二軍が長かった。俺みたいな他人を押しのけてのし上がるような性格じゃなかったんだ。長池以外の日本人選手で20何本も本塁打を打つのはいなかった。でも2、3年であっと言う間に引退しちゃったんだよね」

速球に強い矢野は翌69年も25本塁打をマークしたが、70年に故障が原因で不振に陥ると、30歳の若さで引退した。

68年は阪急と南海ホークスが最後まで優勝を争い、10月11日の最終戦を同率首位で迎えた。両チーム勝敗の結果では史上初のプレーオフの可能性もあったが、西宮球場での東京オリオンズ戦、矢野が成田文男からサヨナラホームラン。その直後に日生球場で南海が近鉄バファローズに敗れ、劇的な日本シリーズ進出が決まった。翌日の昼からは後楽園球場で巨人とのシリーズが始まる。現在のポストシーズンでは考えられない強行日程だ。

祝勝会やビールかけもなく、夜9時半の飛行機便で伊丹空港から移動。選手たちは空港で若手漫才師の横山やすし・西川きよしと遭遇し、「東京で勝ってきてください！」と声をかけられた。

12日の初戦、「こうなったら八方破れや」と西本幸雄監督の言葉通り、リーグ優勝の勢いに乗って先勝。ところが、翌日は雨で中止になり、これがシリーズの流れを変えた。気勢を削がれ、ペナントレース終盤の激戦の疲れが出たのか以降3連敗。前年のシリーズで活躍した森本も足立光宏も精彩を欠き、結局､この年も2勝4敗で巨人に敗れた。

「毎年、シリーズでは巨人に赤子の手を捻るが如くやられていた」

森本が言うように、V9時代の巨人は、日本シリーズでは一度も王手をかけられることなく、横綱相撲で勝ち続けた。苦い思い出は翌年以降も続く。

翌69年、阪急は三原脩監督率いる近鉄バファローズと優勝を争う。最終戦まで残り4試合、近鉄が先に2勝挙げれば近鉄の初優勝、阪急は2勝1分けで優勝と、やや近鉄有利な条件での直接対決4連戦を迎えた。初戦、西宮球場でのダブルヘッダー第1戦、延長11回の裏に投手・宮本幸信のサヨナラホームランで先勝。勢いに乗る阪急は第2試合にも連勝し、舞台を藤井寺球場に移した3戦目も勝ち、リーグ3連覇を決めた。

日本シリーズは3年連続で巨人と対戦。この年、西本幸雄監督は試合前、マスコミを通じて意図的に「今年は阪急が有利」と、下馬評を流した。選手たちの巨人コンプレックスを払拭するための戦略だった。

そしてシリーズのローテーションの柱に入団2年目の宮本を起用する。シーズン後半戦に7勝を挙げ、終盤の近鉄との最終決戦には値千金のサヨナラホームランを打ったラッキーボーイ。前年度のシリーズにはリリーフで3試合に登板し、3イニングをノーヒットに抑えている。荒れ球だが威力ある速球を投げる秘密兵器に西本はシリーズの命運を託した。

（中村素至／ノンフィクションライター）