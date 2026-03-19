ＮＹ原油時間外 上げ幅縮小、トランプ発言にやや安堵 ＮＹ原油時間外 上げ幅縮小、トランプ発言にやや安堵

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ＮＹ原油時間外 上げ幅縮小、トランプ発言にやや安堵



東京時間11:12現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝97.51（+1.19 +1.24%）



NY原油先物は上げ幅を縮小、一時100ドルにまで上昇した。



トランプ米大統領の「イスラエルによるサウスパースへの攻撃は今後行われない」との発言にやや安堵。ただ、イランが再びカタールのエネルギー施設を攻撃すれば米国は報復すると警告。



イランも自国に攻撃あれば湾岸諸国のエネルギー施設を「完全に破壊する」と警告している。イスラエルによる攻撃継続も引き続き警戒されている。

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