ラミレスの妻・美保さん、ダウン症公表の長男・剣持くんの成長に驚き「24センチも伸びてたっ！特に今年12センチ」
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレス（51）の妻・美保さんが18日、自身のブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの成長についてつづり、その大きな変化に驚きを明かした。
【写真】たくましい！筋肉を見せる長男・剣持（けんじ）くん
美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、8歳の次男・寿凛（じゅり）くん、6歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、3歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、4人の子どもを育てている。
この日は「ダウン症の成長って」と題してブログを更新し、学年末を迎えた子どもたちの様子を報告。「長男はしっかりお片付け。次男は玄関に広げたまま。←毎日言っても改善されず」と、それぞれの個性についてもユーモアを交えて紹介した。
投稿では、長男が持ち帰った身長の変化が記されたプリントに触れ、「小学校入ってから24センチも伸びてたっ！特に今年12センチ」と驚きをつづった。あわせて公開された写真では、引き締まった体つきでポーズを取る長男の姿が写し出されている。
さらに美保さんは「ダウン症の子って小さいんじゃなかった？って勘違いしてましたわ」と率直な思いを明かし、「同級生にも負けてない身長と体格」とコメント。「さぁ、どこまで伸びるかな〜。目指せ高身長ダウン症！！」と前向きな言葉で締めくくった。
この投稿には「カッコイイね」「もっとたくましくなるさ」など、成長を喜ぶ声が寄せられている。
【写真】たくましい！筋肉を見せる長男・剣持（けんじ）くん
美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、8歳の次男・寿凛（じゅり）くん、6歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、3歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、4人の子どもを育てている。
投稿では、長男が持ち帰った身長の変化が記されたプリントに触れ、「小学校入ってから24センチも伸びてたっ！特に今年12センチ」と驚きをつづった。あわせて公開された写真では、引き締まった体つきでポーズを取る長男の姿が写し出されている。
さらに美保さんは「ダウン症の子って小さいんじゃなかった？って勘違いしてましたわ」と率直な思いを明かし、「同級生にも負けてない身長と体格」とコメント。「さぁ、どこまで伸びるかな〜。目指せ高身長ダウン症！！」と前向きな言葉で締めくくった。
この投稿には「カッコイイね」「もっとたくましくなるさ」など、成長を喜ぶ声が寄せられている。