原菜乃華、キュートな“りんご”衣装で登場 「おいしい！」笑顔で魅了
俳優の原菜乃華が19日、都内で行われた『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』開園式に登場した。
【全身ショット】顔が小さすぎる！真っ赤なワンピースが似合う原菜乃華
ピュレフルーツのCMキャラクターの原は、りんごをイメージした真っ赤な衣装で登場。六本木ヒルズに出現した「ピュレフルーツ」“農園”を舞台に、木からもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験した。
ももやぶどうが好きだという原は「フルーツ大好きでよく食べるようにしている」とにっこり。毎日果物を食べる人は約20％だと聞くと「思ってたよりもだいぶ少ないなと思いました！」とびっくり。
ピュレフルーツを食べると「おいしい！」と笑顔に。一日の摂取量の半分の果物が摂れるという情報を聞き「甘いものを食べているのに罪悪感もなくてうれしいです」と声を弾ませた。
同イベントはきょう19日から21日までの3日間、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催される。原は「お子さんから大人まで楽しんでいただけるんじゃないかと思います！」と呼びかけた。
【全身ショット】顔が小さすぎる！真っ赤なワンピースが似合う原菜乃華
ピュレフルーツのCMキャラクターの原は、りんごをイメージした真っ赤な衣装で登場。六本木ヒルズに出現した「ピュレフルーツ」“農園”を舞台に、木からもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験した。
ももやぶどうが好きだという原は「フルーツ大好きでよく食べるようにしている」とにっこり。毎日果物を食べる人は約20％だと聞くと「思ってたよりもだいぶ少ないなと思いました！」とびっくり。
ピュレフルーツを食べると「おいしい！」と笑顔に。一日の摂取量の半分の果物が摂れるという情報を聞き「甘いものを食べているのに罪悪感もなくてうれしいです」と声を弾ませた。
同イベントはきょう19日から21日までの3日間、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催される。原は「お子さんから大人まで楽しんでいただけるんじゃないかと思います！」と呼びかけた。