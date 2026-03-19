寺門ジモン、ダチョウ倶楽部「熱湯とおでんで40年」 自虐交え感謝「何やってんですか、オレは（笑）」
ダチョウ倶楽部の寺門ジモンが19日、東京・上野恩賜公園の噴水広場で行われた『うえの桜フェスタ2026』開花セレモニーに登場した。
【写真】らしさ全開！自虐を交えつつ会場を盛り上げる寺門ジモン
同フェスタの“応援ゲスト”を務めるジモンは、歓声を浴びて登場すると「うれしいですよ！僕も何年かやらせてもらってますけど、楽しい！そして、いろんな人の思いが乗っているんですよ。食べ物も全国からおいしいのがいっぱいあって」と早速熱弁。「すごくいい場所だと思いますよ！絶対、普段会わないようなセレブがいるんです（笑）。国際的な交流もあって」と声を弾ませていた。
ダチョウ倶楽部40周年を記念して、5月25日に「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催するが「チケットが即日完売しちゃったんです。もうチケットがないらしい」とうれしい悲鳴も。「熱湯とおでんで40周年ですよ、何やってるんですか、オレは」と自虐を交えつつ「でも、40年やらせていただいてありがたいです」とかみしめるように語っていた。
「うえの桜フェスタ」は上野公園内で3ヶ所同時開催となり、上野商店街の店をはじめとした、100店舗以上が出店する食を中心とした物産展と、さまざまなアーティストのステージ等、盛りだくさんの内容となっている。今年は特に、噴水広場会場に47都道府県のグルメが大集合。北海道から沖縄まで、全国各地のご当地グルメが多数出店する。
47都道府県グルメ企画を盛り上げるため、各地域を代表するご当地アイドルも応援に駆けつけ、ステージ出演などを通じて会場を盛り上げる。今年は東日本大震災から15年という節目の年でもあることから、東北グルメも勢ぞろい。会場内では福島民報社による写真展の開催や、主催者による募金活動も行い、復興への思いを発信していく。
イベントにはそのほか、福島県のご当地アイドルユニット・ShuN-R@n GIRLS（シュンランガールズ）、パンダキャラクターらも登場した。
【写真】らしさ全開！自虐を交えつつ会場を盛り上げる寺門ジモン
同フェスタの“応援ゲスト”を務めるジモンは、歓声を浴びて登場すると「うれしいですよ！僕も何年かやらせてもらってますけど、楽しい！そして、いろんな人の思いが乗っているんですよ。食べ物も全国からおいしいのがいっぱいあって」と早速熱弁。「すごくいい場所だと思いますよ！絶対、普段会わないようなセレブがいるんです（笑）。国際的な交流もあって」と声を弾ませていた。
「うえの桜フェスタ」は上野公園内で3ヶ所同時開催となり、上野商店街の店をはじめとした、100店舗以上が出店する食を中心とした物産展と、さまざまなアーティストのステージ等、盛りだくさんの内容となっている。今年は特に、噴水広場会場に47都道府県のグルメが大集合。北海道から沖縄まで、全国各地のご当地グルメが多数出店する。
47都道府県グルメ企画を盛り上げるため、各地域を代表するご当地アイドルも応援に駆けつけ、ステージ出演などを通じて会場を盛り上げる。今年は東日本大震災から15年という節目の年でもあることから、東北グルメも勢ぞろい。会場内では福島民報社による写真展の開催や、主催者による募金活動も行い、復興への思いを発信していく。
イベントにはそのほか、福島県のご当地アイドルユニット・ShuN-R@n GIRLS（シュンランガールズ）、パンダキャラクターらも登場した。