河村勇輝が第4Q途中から出場、5得点2アシストを記録…ブルズはラプターズに大敗

3月19日（現地時間18日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでトロント・ラプターズと対戦した。

ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ジェイレン・スミスが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は10試合連続でベンチ入りした。

試合開始から0－8のランを許す苦しい立ち上がり。ギディーとミラーの3ポイントシュート、ジョーンズのレイアップで2点差に迫る場面があったものの、第1クォーターで17－32と15点のビハインドを背負った。第2クォーターは終始2ケタ点差で推移。相手に一挙40得点を与え、45－72と点差を広げられた。

後半も相手のペースが続くなか、37点ビハインドで迎えた第4クォーター開始4分18秒に河村がコートインすると、直後にビハインド・ザ・バックパスでミラーのダンクをお膳立て。試合終了残り4分13秒に得点を挙げると、同3分29秒に再びアシストを記録した。

ブルズは109－139で大敗。ブゼリスが19得点7リバウンド、ロブ・ディリングハムが15得点、コリン・セクストンが14得点5アシスト、ミラーが13得点、スミスが10得点をマークしたほか、河村は7分42秒のプレータイムで3本のフリースローを含む5得点に1リバウンド2アシスト、2ターンオーバーという成績だった。

なお、ブルズは20日（同19日）、クリーブランド・キャバリアーズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 109－139 トロント・ラプターズ



CHI｜17｜28｜31｜33｜＝109



TOR｜32｜40｜36｜31｜＝139



Yuki with the behind the back dime. pic.twitter.com/kp1wGboWFg

- Chicago Bulls (@chicagobulls) March 19, 2026

【動画】河村勇輝が技ありパスでダンクを演出