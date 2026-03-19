「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、マクセル<6810.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社が１月３０日に発表した２６年３月期第3四半期累計（４～１２月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．７％増の９６２億９９００万円、経常利益が同９．８％増の７８億２４００万円だった。９カ月では増収増益となった一方、１０～１２月期では２ケタ減益と苦戦した。原材料価格の上昇が利益を圧迫する同社においては、直近の銀相場の上昇による影響も懸念され、株価は１月中旬に頭打ちとなり調整色を強めている。もっとも足もとのＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．８倍台と１倍を下回っており、更に全固体電池の実用化に伴う業績拡大期待は根強い。今後の出直り局面の到来を想定する投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS