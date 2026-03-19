アウンコンサルティング<2459.T>が続伸している。１８日の取引終了後にタイ向けの越境マーケティング支援を強化すると発表しており、好材料視されている。



タイ最大級のオンラインコミュニティサイト「Ｐａｎｔｉｐ（パンティップ）」を活用した広告展開の支援を強化するという。タイは東南アジアの中でもインターネット利用率やＳＮＳ利用率が高く、日本企業にとって重要な市場の一つとされている。同社では今回、Ｐａｎｔｉｐ広告の活用を含めたマーケティング支援を強化することで、日本企業のタイ市場への認知拡大や集客をより総合的に支援する。



出所：MINKABU PRESS