・リガクＨＤが逆行高、キオクシア業績絶好調で恩恵享受しＨＢＭ関連特需にも期待

・ＩＮＰＥＸが逆行高で連日の最高値更新、時間外でＷＴＩ価格は一時１００ドル乗せ

・商船三井が地合い悪に逆行し３連騰、エリオット声明が先高期待を喚起

・東京機が一時Ｓ高、訴訟関連収入の計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正

・リボミックは急反発、米国での特許査定を材料視

・夢展望が急伸、サンリオの「クロミ」とのコラボ商品を発売へ

・シンカがカイ気配切り上げ、ソフトバンク傘下企業との資本・業務提携を材料視

・東エレク、アドテストなど半導体製造装置関連が安い、米マイクロンの時間外下落を嫌気



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出所：MINKABU PRESS