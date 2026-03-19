リガク・ホールディングス<268A.T>＝全体リスクオフ相場に逆行し続伸。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するが、最先端半導体向けなどの製造工程で高水準のニーズがある。ＡＩデータセンター向け記憶装置（ストレージ）として需要が沸騰しているＳＳＤ用ＮＡＮＤメモリーや、ＧＰＵとセットで配置される計算用保存メモリーＨＢＭ（高帯域幅メモリー）向けで、同社の商品競争力は極めて高い。ＳＳＤ関連需要の取り込みは、業績絶好調のキオクシアホールディングス<285A.T>との取引に反映されるほか、爆発的なＧＰＵ需要と並行したＨＢＭ需要の拡大も同社の収益機会を高めている。２６年１２月期は営業１６％増益を予想するが、２７年１２月期も２ケタの利益成長が有力視される状況下、足もとでは「需給要因から貸株市場経由のショートポジション解消（買い戻し）を促す動き」（中堅証券ストラテジスト）が指摘されている。



東京機械製作所<6335.T>＝急伸し一時ストップ高。１８日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を５０００万円から６億８０００万円（前期比９７．１％増）へ上方修正したことが好感されている。訴訟関連収入４億５２００万円を特別利益に計上することに加えて、繰延税金資産の回収可能性を勘案した結果、回収が見込まれる部分について繰延税金資産を計上する見通しであることが要因としている。同時に業績予想の見直しを行った結果、売上高は７６億７０００万円から８１億４０００万円（同１０．０％増）へ、営業利益は２億６０００万円から２億５０００万円（同６１．０％減）へそれぞれ修正している。



夢展望<3185.T>＝物色人気。１８日の取引終了後に、主力ブランドである「ＤｅａｒＭｙＬｏｖｅ（ディアマイラブ）」で、サンリオ<8136.T>の人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーション商品を３月２４日に発売すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。セットアップ風コーデとしてクモレースセーラートップスやクモレースドロストスカート、耳付きアームバンドレースアップパーカー、その他雑貨アイテムなどを展開する予定で、ＥＣサイトなどを通じて販売。キャラクターファン層からの新規顧客の流入やブランド認知の拡大が期待されている。



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出所：MINKABU PRESS