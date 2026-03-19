株式会社焦点工房は、DJ-Opticalの交換レンズ「NyctaLux 50mm f/1.0」ブラックアルマイトを3月19日（木）に発売した。希望小売価格は税込17万2,000円。

ライカMマウントに対応した大口径MFレンズ。レンズ職人として30年の経験を持つ鋳鏡師‐DJ氏が設計した。名称の「NyctaLux」は、ギリシャ神話の夜の女神「Nyx」と、光を意味する「Lux」を組み合わせた造語。その名の通り「夜の光＝夜神」を捉えるための1本として誕生したという。

鏡筒には、軍用メダルなどにも用いられる特殊な表面処理技法を採用。アルミニウム基材の表面処理工程に、銅成分を含む特別な下地処理を組み合わせることで、深みのある質感を実現した。この仕上げは外観だけでなく、フォーカスリングの滑らかな操作感にも寄与しているという。

レンズ構成は高屈折レンズ10枚を含む6群10枚構成。開放F1.0によるボケ表現を特徴としており、輪線ボケを抑えつつ、輪郭線が特徴的なバブルボケを生むとしている。

また、鏡筒と同じ表面処理を施したフルメタル仕様のND8フィルターが付属。日中の屋外でも開放F1.0での撮影が可能になるという。

クリック機構を備えた絞りリングを搭載。ロックネジには特注のステンレス製パーツを採用して耐久性を高めた。

距離計連動に対応する。

対応マウント：ライカM 焦点距離：50mm レンズ構成：6群10枚（高屈折レンズ10枚） フォーカス：MF（距離計連動型） 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.7m 最小絞り：F16 フィルター径：62mm（レンズフード装着で67mmフィルター使用可能） 外形寸法：約Φ65×70mm 質量：約470g 付属品：前後キャップ、レンズフード、レンズフードキャップ、ND8フィルター