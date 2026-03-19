【NBA試合速報】2026年3月19日（木） インディアナ・ペイサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
インディアナ・ペイサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年3月19日（木）
開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）
最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 119 - 127 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのインディアナ・ペイサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし33-37で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び62-79で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし86-105で終了する。
第4クォーターはインディアナ・ペイサーズが試合を有利に運び119-127で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-19 11:25:11 更新