インディアナ・ペイサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年3月19日（木）

開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）

最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 119 - 127 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのインディアナ・ペイサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし33-37で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び62-79で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし86-105で終了する。

第4クォーターはインディアナ・ペイサーズが試合を有利に運び119-127で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-19 11:25:11 更新