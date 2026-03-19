「お財布がピンチ」のお助け食材！安くて食べごたえ満点、厚揚げのおかず2選【コスパ食材のおかず】


【画像で確認】コスパ食材の組み合わせで「栄養たっぷりメインおかず」バリエ13品

いろいろあって今月はお財布が大ピンチ！　そんなときは、リーズナブルなのに高タンパクで栄養価が高く、しっかりとした食べごたえもある、厚揚げを料理のメインにしてみませんか？　コスパ野菜をプラスすれば、さらに栄養バランスがととのったおいしいおかずになりますよ。今回は、いざというときのお助け食材、厚揚げのおかずレシピを2品、ご紹介します。

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■厚揚げのたれ漬けから揚げ

スパイシーだれが決め手のヘルシーから揚げ

厚揚げのたれ漬けから揚げ


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●厚揚げ・・・たんぱく質、カルシウム、鉄分など。豆腐と同じ栄養がとれるうえに、水きりなしで使えて、ボリュームアップにも役立つ。

プラスするその他の食材

●にんじん・・・β -カロテンのほか、食物繊維、カリウムなども豊富。特にβ -カロテンは油で炒めることで吸収率がアップ！

＜材料・2人分＞＊1人分389kcal／塩分2.6g

・厚揚げ・・・ 1枚（約250g）

・にんじん ・・・50g

・サニーレタス・・・ 2枚

■A

　└おろししょうが ・・・小さじ1強

　└しょうゆ ・・・大さじ1/2

片栗粉　サラダ油　中濃ソース

＜作り方＞

1．にんじんは皮むき器で薄く削る。サニーレタスは大きめの一口大にちぎる。

2．厚揚げは熱湯を回しかけてペーパータオルで水けを拭き取る。一口大にちぎってAをもみ込み、片栗粉大さじ3をまぶす。

厚揚げは味つけをしてから片栗粉をまぶし、味を定着させる。


厚揚げは味つけをしてから片栗粉をまぶし、味を定着させる。

3．フライパンに油大さじ2を中火で熱し、2を入れて転がしながらカリッとするまで約5分揚げ焼きにする。取り出して中濃ソース大さじ3を加えてからめる。

4．サニーレタス、にんじんをさっと混ぜて器に盛り、3をのせる。

■厚揚げときのこのフライパン蒸し

簡単なのにうまみたっぷり！

厚揚げときのこのフライパン蒸し


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●厚揚げ・・・たんぱく質、カルシウム、鉄分など。豆腐と同じ栄養がとれるうえに、水きりなしで使えて、ボリュームアップにも役立つ。

プラスするその他の食材

●きのこ・・・低カロリーで食物繊維やビタミン類が豊富。うまみがあり、料理のかさ増しになるのもポイント。

＜材料・2人分＞＊1人分268kcal／塩分1.8g

・絹厚揚げ・・・ 小2枚（約300g）

・えのき ・・・大1袋（約200g）

・まいたけ・・・ 1パック（約100g）

・万能ねぎの小口切り ・・・適量

■A＜混ぜる＞

　└白すりごま、みそ、水 ・・・各大さじ1

　└しょうゆ ・・・大さじ1/2

　└砂糖、ごま油 ・・・各小さじ1



＜作り方＞

1．えのきは長さを半分に切ってほぐす。まいたけはほぐす。厚揚げは熱湯を回しかけてペーパータオルで水けを拭き取り、一口大に切る。

2．フライパンに1を広げ入れ、酒大さじ2を回しかける。ふたをして中火で熱し、蒸気が立ったら弱めの中火にし、7〜8分蒸す。

3．Aをかけ、万能ねぎを散らす。

＊　＊　＊

「厚揚げのたれ漬けから揚げ」は味がしっかりめなので、生野菜を添えてさっぱりと。「厚揚げときのこのフライパン蒸し」は、淡泊な味わいの食材に、ごまみそ風味のたれが効いています。2品とも、ぜひ作ってみてくださいね！

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々