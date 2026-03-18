レゴ®がナイキとのコラボ新作「Air Max 95」を発売　ソール部分に「秘密の引き出し」を装備

レゴジャパンが、「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーション新作「Nike Air Max 95 x レゴ®セット」を発売する。3月19日に全国のレゴ®ストアやレゴ®認定販売店ベネリック レゴ®ストア 楽天市場店、レゴランド®・ディスカバリー・センター東京、レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪で予約販売を開始し、3月28日からレゴランド®・ジャパン・リゾートや公式オンラインストアで取り扱う。

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レゴグループとナイキは、2024年にスポーツと創造的な遊びを推進することを⽬的としたパートナーシップを締結。2025年から本格的に始動しており、ブロックが⽣み出す創造⼒とナイキの「Just Do It」スピリットを融合させたプロダクトやコンテンツを展開している。

発売される商品は、3月26日の「エアマックスデー」に向けて製作。1995年に発売された不朽の名作スニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」OG モデルを忠実に再現した。専用ディスプレイスタンドと「Nike Air Max 95」スニーカーを着用した頭部をカスタマイズすることができるレゴ®ミニフィギュアが付属するほか、スニーカーをひねるとソール部分に小物を収納できる「秘密の引き出し」も備える。全1213ピースで構成し、価格は1万5980円。

◾️レゴ®：公式オンラインストア