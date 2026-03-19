淺沼組 <1852> [東証Ｐ] が3月19日昼(11:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の43.5円→45円(前期は41円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要施策の一つとして考え、それを実現するため、将来の事業展開に必要な新技術を開発しつつ、会社の競争力の維持強化に努め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。 上記方針に加え、直近の業績動向および中期３ヵ年計画(2024～2026年度)における連結配当性向70％以上とする株主還元計画を勘案し、期末配当予想を前回予想より１株につき１円50銭増配した29円に修正いたします。これにより、2026年３月期の年間配当予想は１株につき45円となり、2025年５月14日に開示した当初の年間配当予想からは１株につき３円50銭の増配、2025年３月期の年間配当実績からは１株につき４円の増配とする予定です。 なお、期末配当は2026年６月下旬開催予定の第91期定時株主総会の決議をもって正式に決定するものです。

