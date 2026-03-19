19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比24.3％増の2585億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.9％増の1927億円だった。



個別ではグローバルＸ 超短期米国債 ＥＴＦ <133A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が新高値。ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジあり） <2016> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が10.75％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が9.27％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> が6.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が6.13％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は7.04％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は5.81％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は5.73％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.27％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1363円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1123億8800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金997億2300万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が237億3800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が168億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が89億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が80億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億5700万円の売買代金となった。



株探ニュース

