19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数97、値下がり銘柄数467と、値下がりが優勢だった。



個別ではＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、ステラファーマ<4888>、アスタリスク<6522>、タカヨシホールディングス<9259>が昨年来高値を更新。リファインバースグループ<7375>、リボミック<4591>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、カウリス<153A>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、イントランス<3237>、モルフォ<3653>など19銘柄が昨年来安値を更新。日本ナレッジ<5252>、ＱＤレーザ<6613>、ジェリービーンズグループ<3070>、ジーエヌアイグループ<2160>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>は値下がり率上位に売られた。



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