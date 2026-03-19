ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 112388 16.1 48260
２. <1357> 日経Ｄインバ 23738 0.0 4842
３. <1321> 野村日経平均 16863 88.0 55970
４. <1458> 楽天Ｗブル 8949 16.4 57390
５. <1540> 純金信託 8623 89.9 23200
６. <1579> 日経ブル２ 8000 35.8 519.8
７. <1360> 日経ベア２ 7957 -15.5 119.1
８. <1671> ＷＴＩ原油 7098 74.9 5160
９. <2038> 原油先Ｗブル 4796 114.0 2952
10. <1542> 純銀信託 3763 55.2 34340
11. <1329> ｉＳ日経 3480 17.0 5570
12. <1306> 野村東証指数 3405 5.6 3826
13. <1330> 上場日経平均 2256 164.5 56030
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2177 128.2 55790
15. <2036> 金先物Ｗブル 1976 139.8 220450
16. <2644> ＧＸ半導日株 1911 -37.4 3181
17. <1459> 楽天Ｗベア 1898 10.6 195
18. <1326> ＳＰＤＲ 1646 112.9 71160
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1490 138.4 74060
20. <1568> ＴＰＸブル 1489 -18.6 802.9
21. <1489> 日経高配５０ 1460 47.9 3145
22. <314A> ｉＳゴールド 1450 128.3 367.4
23. <1398> ＳＭＤリート 1373 1.4 2010.5
24. <200A> 野村日半導 1292 -7.9 3142
25. <1699> 野村原油 1087 70.1 622.1
26. <1346> ＭＸ２２５ 1014 89.5 55680
27. <1358> 上場日経２倍 928 19.1 91800
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 908 3.3 373.8
29. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 897 311.5 11445
30. <1328> 野村金連動 886 130.7 18375
31. <2039> 原油先物ベア 705 166.0 536
32. <1308> 上場東証指数 693 198.7 3782
33. <2236> ＧＸＵＳ配当 678 33800.0 1381
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 677 307.8 1070
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 650 87.3 715.8
36. <1356> ＴＰＸベア２ 617 -27.6 144.3
37. <1615> 野村東証銀行 580 -6.9 577.0
38. <2093> 上場米債０ラ 563 56200.0 5300
39. <2090> 農中米債７Ｈ 547 -100.0 4498
40. <1655> ｉＳ米国株 525 53.1 762.5
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 497 10.7 30460
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 469 -18.9 61940
43. <1541> 純プラ信託 444 51.0 9782
44. <1571> 日経インバ 438 -26.6 383
45. <1343> 野村ＲＥＩＴ 431 -37.7 2124.5
46. <399A> 上場高配５０ 419 922.0 2083
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 418 266.7 1873
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 385 55.2 53870
49. <2095> ＧＸＵＳ配ヘ 360 -100.0 1101
50. <513A> ＧＸ防衛日株 358 -15.8 960
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 112388 16.1 48260
２. <1357> 日経Ｄインバ 23738 0.0 4842
３. <1321> 野村日経平均 16863 88.0 55970
４. <1458> 楽天Ｗブル 8949 16.4 57390
５. <1540> 純金信託 8623 89.9 23200
６. <1579> 日経ブル２ 8000 35.8 519.8
７. <1360> 日経ベア２ 7957 -15.5 119.1
８. <1671> ＷＴＩ原油 7098 74.9 5160
９. <2038> 原油先Ｗブル 4796 114.0 2952
10. <1542> 純銀信託 3763 55.2 34340
11. <1329> ｉＳ日経 3480 17.0 5570
12. <1306> 野村東証指数 3405 5.6 3826
13. <1330> 上場日経平均 2256 164.5 56030
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2177 128.2 55790
15. <2036> 金先物Ｗブル 1976 139.8 220450
16. <2644> ＧＸ半導日株 1911 -37.4 3181
17. <1459> 楽天Ｗベア 1898 10.6 195
18. <1326> ＳＰＤＲ 1646 112.9 71160
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1490 138.4 74060
20. <1568> ＴＰＸブル 1489 -18.6 802.9
21. <1489> 日経高配５０ 1460 47.9 3145
22. <314A> ｉＳゴールド 1450 128.3 367.4
23. <1398> ＳＭＤリート 1373 1.4 2010.5
24. <200A> 野村日半導 1292 -7.9 3142
25. <1699> 野村原油 1087 70.1 622.1
26. <1346> ＭＸ２２５ 1014 89.5 55680
27. <1358> 上場日経２倍 928 19.1 91800
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 908 3.3 373.8
29. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 897 311.5 11445
30. <1328> 野村金連動 886 130.7 18375
31. <2039> 原油先物ベア 705 166.0 536
32. <1308> 上場東証指数 693 198.7 3782
33. <2236> ＧＸＵＳ配当 678 33800.0 1381
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 677 307.8 1070
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 650 87.3 715.8
36. <1356> ＴＰＸベア２ 617 -27.6 144.3
37. <1615> 野村東証銀行 580 -6.9 577.0
38. <2093> 上場米債０ラ 563 56200.0 5300
39. <2090> 農中米債７Ｈ 547 -100.0 4498
40. <1655> ｉＳ米国株 525 53.1 762.5
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 497 10.7 30460
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 469 -18.9 61940
43. <1541> 純プラ信託 444 51.0 9782
44. <1571> 日経インバ 438 -26.6 383
45. <1343> 野村ＲＥＩＴ 431 -37.7 2124.5
46. <399A> 上場高配５０ 419 922.0 2083
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 418 266.7 1873
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 385 55.2 53870
49. <2095> ＧＸＵＳ配ヘ 360 -100.0 1101
50. <513A> ＧＸ防衛日株 358 -15.8 960
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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