　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　112388　　　16.1　　　 48260
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 23738　　　 0.0　　　　4842
３. <1321> 野村日経平均　　 16863　　　88.0　　　 55970
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8949　　　16.4　　　 57390
５. <1540> 純金信託　　　　　8623　　　89.9　　　 23200
６. <1579> 日経ブル２　　　　8000　　　35.8　　　 519.8
７. <1360> 日経ベア２　　　　7957　　 -15.5　　　 119.1
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7098　　　74.9　　　　5160
９. <2038> 原油先Ｗブル　　　4796　　 114.0　　　　2952
10. <1542> 純銀信託　　　　　3763　　　55.2　　　 34340
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3480　　　17.0　　　　5570
12. <1306> 野村東証指数　　　3405　　　 5.6　　　　3826
13. <1330> 上場日経平均　　　2256　　 164.5　　　 56030
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2177　　 128.2　　　 55790
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　1976　　 139.8　　　220450
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1911　　 -37.4　　　　3181
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1898　　　10.6　　　　 195
18. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1646　　 112.9　　　 71160
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1490　　 138.4　　　 74060
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　1489　　 -18.6　　　 802.9
21. <1489> 日経高配５０　　　1460　　　47.9　　　　3145
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1450　　 128.3　　　 367.4
23. <1398> ＳＭＤリート　　　1373　　　 1.4　　　2010.5
24. <200A> 野村日半導　　　　1292　　　-7.9　　　　3142
25. <1699> 野村原油　　　　　1087　　　70.1　　　 622.1
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1014　　　89.5　　　 55680
27. <1358> 上場日経２倍　　　 928　　　19.1　　　 91800
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 908　　　 3.3　　　 373.8
29. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 897　　 311.5　　　 11445
30. <1328> 野村金連動　　　　 886　　 130.7　　　 18375
31. <2039> 原油先物ベア　　　 705　　 166.0　　　　 536
32. <1308> 上場東証指数　　　 693　　 198.7　　　　3782
33. <2236> ＧＸＵＳ配当　　　 678　 33800.0　　　　1381
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 677　　 307.8　　　　1070
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 650　　　87.3　　　 715.8
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 617　　 -27.6　　　 144.3
37. <1615> 野村東証銀行　　　 580　　　-6.9　　　 577.0
38. <2093> 上場米債０ラ　　　 563　 56200.0　　　　5300
39. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 547　　-100.0　　　　4498
40. <1655> ｉＳ米国株　　　　 525　　　53.1　　　 762.5
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 497　　　10.7　　　 30460
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 469　　 -18.9　　　 61940
43. <1541> 純プラ信託　　　　 444　　　51.0　　　　9782
44. <1571> 日経インバ　　　　 438　　 -26.6　　　　 383
45. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 431　　 -37.7　　　2124.5
46. <399A> 上場高配５０　　　 419　　 922.0　　　　2083
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 418　　 266.7　　　　1873
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 385　　　55.2　　　 53870
49. <2095> ＧＸＵＳ配ヘ　　　 360　　-100.0　　　　1101
50. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 358　　 -15.8　　　　 960
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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