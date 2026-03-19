名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１８日、３６ｔｈシングル「サンダルだぜ」を発売した。初のシングルセンターに抜てきされた大村杏（２０）は「ＳＫＥ４８ブームの再来を！」と宣言。さらには「夢は大きく持っていたい」と、再びバンテリンドームの舞台に立つことを誓った。

――新曲「サンダルだぜ」は、ミュージックビデオ（ＭＶ）再生数も１９０万回を記録

大村 夏が楽しみになる明るい曲調の楽曲です！ ジャケット写真は２ｎｄシングル「青空片想い」（２０１０年）をオマージュしていたり、昔のＳＫＥ４８を思い出させつつ、今の新しさも加わっています。

――改めてシングル表題曲で初センターに選ばれた心境は

大村 ＭＶを見た時は感動して涙を流しました。「愛のホログラム」（２４年）で初めて選抜入りさせていただいた時は、一番後ろのポジションだったので、ＳＫＥ４８の一員として頑張ってきて良かったなって。このタイミングで自分が選ばれたのは意味があると思うので、もっと自信を持って引っ張っていけたらと思います。

――１７年の歴史を持つグループのセンターは重圧もあるのでは

大村 先輩でセンター経験者の熊崎晴香さん、青海ひな乃さん、佐藤佳穂さんが選抜にいらっしゃる。いろんなことを教えていただいて、“今のＳＫＥ４８はこんなにすごいぞ！”というところを見せたい。昔好きだった方にもＳＫＥ４８ブーム再来を期待していただけたらうれしいです。

――ＳＫＥは１４年２月には、ナゴヤドーム（現バンテリンドーム）でコンサートも開催している

大村 名古屋を拠点に活動しているアイドルなので、ＩＧアリーナやバンテリンドームは身近な存在です。まだ手の届かないところにあるけど、夢は大きく持ちたいと思いますし、今はすごく勢いもあるので、夢に近づいている実感もある。大きなステージに立って、その景色を見たいですし、それを原動力にみんな一丸で頑張っている。かなえたいです。

――１ｓｔ写真集「杏仁豆腐」を発売したり、舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」出演など個人活動も目立つ

大村 グラビアは私の一つの強みでもあると思いますし、写真集で新たに知っていただけた方も多かったので、これからもグラビアは続けていきたい。あと、私はツインテールをしているので、ＳＫＥ４８といえばツインテールの子がいるよね、と言っていただけるようになれたら。

――改めてグループの魅力はどんな部分

大村 やっぱりダンス。対バンライブをさせていただくと「こんなに踊るんだ！」と他のアイドルさんによく驚かれます。ぜひ一度見てほしいですし、名古屋に来た際はＳＫＥ４８劇場でパフォーマンスを見ていただけたらうれしい。かわいい子ばかりなので、推しメンが絶対に見つかる。私は根性があればどんなこともできると思っているので、この思いを伝染させてみんなでバンテリンドームを目指していきたい！

――最後に伝えたい思いを

大村 これまでグループとして悔しいと感じる場面も多くて、オリコン１位を取れなかったり、歌番組にも出れなかったりして。昨年、ＡＫＢ４８さんはＮＨＫ紅白歌合戦に出場されてましたけど、私たちは…。ＳＫＥの先輩方は紅白に出場されていたので、比べられることもあったりして悔しい気持ちがありました。今のＳＫＥは強くて魅力的。それを伝えるにはどうしたらいいんだろうってすごく考えてます。個人個人の面白さやビジュアルをアピールして、グループをもっともっと広めていきたいと思います。

☆おおむら・あんず ２００５年９月２０日生まれ、愛知県出身。２０２２年３月にＳＫＥ４８の１１期生として加入。２４年の３２ｎｄシングル「愛のホログラム」で初の選抜入り。２５年の３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」のカップリング曲「心よ 声を上げろ！」で初のセンターを務めた。