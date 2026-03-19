『ばけばけ』トキ、八雲の秘密にまさかの反応 ネット称賛続々「頼もしすぎる…!!」「最高のパートナー」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第119回）が19日に放送され、ヘブンこと八雲（トミー・バストウ）が妻のトキ（高石）に秘密を告白。彼女の反応が描かれると、ネット上には「おトキ頼もしすぎる…!!」「最高のパートナー」「朝から泣きました…」などの反響が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』トキと八雲、ついに怪談執筆へ
八雲の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事もなかなか届かず、焦りが募っていく。そんな中、八雲宛に次々と手紙が届く。
手紙を開封した八雲だったが、イライザからは講義や講演の依頼がないことが記されていた。帝大を解雇されて無職の状態であることを義父・司之介（岡部たかし）以外には打ち明けられずにいた八雲は、ショックのあまり声を荒げてしまう。
心配してトキが駆けつけると、八雲は申し訳なさそうに、これまで毎日帝大に行っていたフリをしていたことや帝大を解雇されてしまったことを告白。
「クビニ、ナリマシタ…」という八雲の言葉に、トキは「クビ…？」と反応しつつも笑顔で「なぁ〜んだ」とポツリ。続けて彼女は「なら、良かっただないですか？」と応じ「やっと時間ができますけん。好きなだけ、ようけようけ書けますけん。ね？」と八雲を励ます。そして「たくさん書いてごしなさい。あなたは“カクノヒト”ですけん」と語るトキを、八雲は目に涙を浮かべながら「アリガトウ、ママサン」と抱きしめるのだった。
トキと八雲の強い絆を感じさせるこのシーンに、ネット上には「おトキ頼もしすぎる…!!」「優しくて強い人だ」「ヘブンさんは最高のパートナーを見つけたね！」「ヘブンさんを優しく包み込む愛に朝から泣きました…」「心底ほっとした顔のヘブン先生に涙止まらん」といった声が相次いだ。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】明日の『ばけばけ』トキと八雲、ついに怪談執筆へ
八雲の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事もなかなか届かず、焦りが募っていく。そんな中、八雲宛に次々と手紙が届く。
心配してトキが駆けつけると、八雲は申し訳なさそうに、これまで毎日帝大に行っていたフリをしていたことや帝大を解雇されてしまったことを告白。
「クビニ、ナリマシタ…」という八雲の言葉に、トキは「クビ…？」と反応しつつも笑顔で「なぁ〜んだ」とポツリ。続けて彼女は「なら、良かっただないですか？」と応じ「やっと時間ができますけん。好きなだけ、ようけようけ書けますけん。ね？」と八雲を励ます。そして「たくさん書いてごしなさい。あなたは“カクノヒト”ですけん」と語るトキを、八雲は目に涙を浮かべながら「アリガトウ、ママサン」と抱きしめるのだった。
トキと八雲の強い絆を感じさせるこのシーンに、ネット上には「おトキ頼もしすぎる…!!」「優しくて強い人だ」「ヘブンさんは最高のパートナーを見つけたね！」「ヘブンさんを優しく包み込む愛に朝から泣きました…」「心底ほっとした顔のヘブン先生に涙止まらん」といった声が相次いだ。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」