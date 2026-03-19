インスタグラムを共同投稿

米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本の大手飲料メーカー「伊藤園」との共同投稿でコラボレーションを発表した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の会見での振る舞いがきっかけ。ドミニカ共和国代表として共に戦ったフアン・ソト外野手（メッツ）が、これに反応した。

タティスJr.と共同で投稿したのは、「伊藤園」の公式アカウントと同社北米法人のアカウント。「連絡をしてくれてありがとうございます、伊藤園。これを見てくれ。本当に美味しいよ。オイシイ！ 日本と緑茶が大好きだ」とタティスJr.。動画内では同社製品の飲み比べもしている。

伊藤園はWBCのオフィシャルグローバルパートナー。1次ラウンド試合後の記者会見でタティスJr.が壇上の「お〜いお茶」を手にして「Call Me」と発言。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークを見せるシーンも。その後、「お〜いお茶くん【公式】」Xも反応する事態となっていた。

タティスJr.の振る舞いには背景があった。以前の会見で、机に置かれた「お〜いお茶」をソトが下に隠すなど異例ともいえる行動をとり、物議を醸していた。タティスJr.はこれを逆手にとってアピールした形だった。

タティスJr.の投稿には、ソトもコメント欄で反応。「どういたしまして」と泣き笑い絵文字つきで一言つづると、タティスJr.も「愛しているぜ」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）