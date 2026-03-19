◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第７節 浦和１―１（２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）

柏はＰＫ戦の末、敵地で浦和に勝利した。今季２勝目。

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期待の大型ボランチがベールを脱いだ。明大から加入したＭＦ島野怜は、後半１５分からＭＦ原川力に代わって出場。開幕７試合目で初めてプロとしてのスタートを切った。島野は「（チーム内で）誰よりもぎらぎらしていたと思う」と、待ちに待った出場であったことを明かすと「デビューできたのはシンプルにうれしいが、まだまだ課題は多いと感じた。もっともっと成長したい」と言葉に力を込めた。

１８３センチ、８３キロの屈強な体を持ち、明大では大学屈指のボランチとして活躍。体格だけでなく、力強い言葉の数々も魅力だ。昨年７月にはフランス・Ｓランスとの親善試合で一足早く出場していたが、今回は正真正銘のデビューとなった。「去年はすごいワクワクが強く、出たときも、出た後もずっとわくわくしていた。今は割と落ち着いている。勝ちたい気持ちは何も変わっていないが、少し落ち着いた」と、プロとしての自覚もより芽生えた。

自身のデビュー戦の採点は「６０点」と辛め。「自分の特長は、もっと相手を潰す部分や、ゴール前に入っていく部分。もっともっと潰しに行きたい。もっと自分の良さを出していかないと、自分の価値、評価は上がっていかない。チームに求められることにプラスαしてやっていかないといけない」と、あくなき向上心を見せる。ゼロからの挑戦、成長を軸に入団を決めた柏で、さらなる飛躍を誓う。