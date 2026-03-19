テレビのサバイバル番組やアウトドア企画でおなじみの顔ぶれから、意外な名前まで、人々が思い描く「生存力の高い芸能人」像はさまざま。株式会社NEXERはこのほど、Osametと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「サバイバル力が高そうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】どこでも生きていけそうな芸能人がズラリ

「どこでも生きていけそう？サバイバル力が高そう」と思う芸能人をひとりだけ教えてくださいと聞いたところ、3位は「とったどー！」のかけ声で知られる「濱口優（よゐこ） 」（73票）だった。主な意見として「銛とウエットスーツさえあれば無人島でも生きていけそうだから」（40代・男性）、「海さえあれば食べ物に困らなそう」（50代・男性）などがあった。



2位は「百獣の王」の異名を取る「武井壮」（115票）がランクイン。「頭も身体能力もいいし、冷静な判断ができそうなので」（50代・女性）、「圧倒的な身体能力と知識の豊富さでどんな環境でも生き延びられそう」（60代・男性）、「体を毎日鍛えており、身動きも早く手先も器用で自分で作物を作ったり住む小屋も作ってしまいそう」（70代・男性）などの声が寄せられた。



1位はサバイバル番組で見せる無人島でのたくましい姿が印象的な「あばれる君」（142票）となった。主な理由として「番組で得たノウハウと、精神的にも強そうだから」（20代・女性）、「忍耐力と適応力が高そうだから」（40代・男性）、「無人島からの脱出における器具作りや食料調達の力量があるので頼もしい」（50代・男性）などが挙がった。



4位は「所ジョージ」（59票）、5位に「藤岡弘、」（53票）が入った。



（よろず～ニュース編集部）