鈴木優磨がチームの現状に手応え「表現できたんじゃないかな」

鹿島アントラーズは3月18日、J1百年構想リーグ第7節でFC町田ゼルビアと対戦し、3-0の快勝を収めた。

この試合、前半5分に先制ゴールを挙げたFW鈴木優磨は、「前半は結構、自分たちのやってきたこと、積み上げているものを表現できたんじゃないかなと思います」と手応えを口にした。

鈴木は試合の入りについて、「相手が結構、ふわっふわっとしていた」と語る。そのなかで早い時間に得点を奪えたことを「デカかった」と強調した。実際、開始2分にはMF柴崎岳のCKからヘディングシュートを放つなど積極的にゴールを狙っており、「早い時間帯にシュートを打てれば、FWとしては乗れる」と、そのプレーが先制点への伏線になったと明かした。

そして前半5分、DF植田直通、柴崎、FWレオ・セアラ、そして負傷から復帰したMF松村優太とボールをつなぎ、町田の守備を崩す。最後は鈴木が4試合連続となるゴールを決め、チームに先制点をもたらした。

この場面について鈴木は、町田の守備の特徴を踏まえた狙いがあったと説明する。クロス対応では人に強く食いつく分、その背後にスペースが生まれると感じていたという。そのイメージ通りに松村から良いボールが入り、「当てるだけだった」と語った。また、1点目も相手のギャップを突いた形で、「しっかり自分たちの立ち位置を取れれば崩せる」という手応えをチーム全体で共有できていたとし、「みんな非常に良い立ち位置で、良い流れで攻められた」と納得の表情を見せた。

このゴールで先制した鹿島は、前半44分にもMF三竿健斗が追加点を挙げる。後半は4枚替えを行った町田に押し込まれる時間帯もあったが、GK早川友基のセーブもあり無失点で凌いだ。そして後半アディショナルタイムには、途中出場のFWチャブリッチがダメ押しの3点目を決めた。

上位対決とあって、平日ナイターにもかかわらず4万2000人を超える観客が集まった一戦。鹿島は6連勝を飾り、その強さを示した。それでも鈴木は、試合を冷静に分析する。町田はACLも戦っており疲労があったのではないかとしつつ、「球際の強さが武器だと思うが、そこでもそこまで脅威には感じなかった」と語った。さらに、自分たちが積み上げてきた部分でも上回っていたとし、「今振り返れば、前半はああいう内容になるのは必然だったと思う」と述べた。

昨季J1を制した鹿島は、相手の隙を逃さず仕留める勝負強さを備えている。この勝利で2位以下に勝ち点4差をつけたが、他クラブとの競争について鈴木は「あまり意識していない」と言い切る。

チームとしては、自分たちがやっていることをどれだけ試合で表現できるかにフォーカスしているという。誰が出ても変わらないのは、その意識の共有があるからであり、出場していない選手の分まで戦う思いもチームに根付いている。また、「苦しい時間でも身体を張る」「簡単に終わらせない」という姿勢は日々の練習から徹底されており、それが試合にも表れていると強調する。やりたいことだけでなく、厳しいプレーにも向き合わなければ試合に出られないという基準を、さらに高めていけると語った。

昨シーズン、9年ぶり9度目のJ1制覇を成し遂げた鹿島は、この百年構想リーグでも第2節から6連勝。「常勝軍団」の名にふさわしい強さを、改めて示している。（河合 拓 / Taku Kawai）