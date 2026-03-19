韓国・ソウル江北区（カンブクグ）一帯のモーテルで連続殺人を犯した疑いをもたれているキム・ソヨン容疑者（20）と一緒に撮影した「人生4カット」（プリクラの一種）の写真があるという情報提供の投稿が拡散している。

19日、多数のオンラインコミュニティには、20代の男性Aさんが「モーテル殺人女、キム・ソヨンの人生4カット写真」という題名で作成した投稿が拡散した。

該当の投稿物はカカオトークの対話内容をキャプチャーしたものだが、Aさんはキム容疑者に関連して知人に「俺、この女知ってる」と主張した。あわせて「以前にタングン（中古取引アプリ）で取引をしたことがあり、番号も交換した」とし、「一緒に人生4カットも撮った。鳥肌が立つ」とした。

続いて「初めて会った時に金がないと言うので、自分が全部出した」とも付け加えた。

公開された写真には、Aさんがキム容疑者とみられる女性と一緒に写真を撮った姿が収められていた。ただし、該当の写真の中の女性が本当にキム容疑者であるかどうかは確認されていない。

キム容疑者は昨年12月14日から今年2月9日まで、20代の男性3人にベンゾジアゼピン系の薬物が入ったドリンクを渡した。これを飲んだ男性2人は死亡し、1人を意識不明にさせた疑いがもたれている。

キム容疑者は犯行前後、多数の男性と接触して犯行対象を物色していたことも調査で判明した。キム容疑者は最初の殺人を犯した直後、ある男性と会い「豚トロとサムギョプサルが食べたい」というメッセージを送っていたことが分かっている。

また、中古取引アプリに男性衣類など100個の物品を販売すると掲載し、「近所の友達募集」の投稿に「近くに住む20代」と自身を紹介して多数の書き込みを残していたことが確認された。