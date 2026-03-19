〈「ちゃんと踊って」先輩からの指摘、韓国で「実力不足」と言われたことも…それでもLE SSERAFIM宮脇咲良（28）が“代わりのいない存在”になれたワケ〉から続く

今日3月19日、LE SSERAFIMのサクラ（宮脇咲良）が28歳の誕生日を迎えた。日本でのアイドル活動を経て、韓国で“3度目のデビュー”を果たした彼女の現在地とは？ 韓国エンタメウォッチャーのK-POPゆりこ氏が読み解く。（全2回の2回目／はじめから読む）

【画像】スタイル抜群！ショートパンツ姿で激しく踊る宮脇咲良さん28歳（写真多数）



4枚目アルバム「CRAZY」ショーケースでの宮脇咲良 ©Sipa USA_時事通信フォト

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日韓の枠を超えて世界へ、LE SSERAFIMとして3度目のデビュー

宮脇咲良は2018年にIZ*ONEのメンバーとして韓国でデビューを果たし、2年半活動した。IZ*ONE解散後、1度は古巣のHKT48に戻るものの、すぐに卒業を発表。2022年の春、宮脇咲良はLE SSERAFIMのメンバーとして3度目のデビューを果たす。かねてから噂されていた「HYBEへの移籍」と「K-POPグループに加入」という話は事実であったのだ。

2026年2月時点で、LE SSERAFIMの「CRAZY」が全英チャートに通算52週チャートインし続けるという、第4世代K-POPグループとして前人未到の記録を打ち立てたのも、一過性のブームではない確かな影響力と実力の現れだろう。

しかし彼女たちのヒット曲「ANTIFRAGILE（衝撃を受けるほど強くなる）」のタイトルは、まさに宮脇咲良とLE SSERAFIMの歩みそのものを象徴する言葉であり、その道のりは決して平坦ではなかった。

生歌に対して厳しい評価が…

デビュー直後にメンバーが脱退。2024年には世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演するも、生歌に対して厳しい評価が相次ぎ、論争が巻き起こった。韓国アーティストとしてはデビュー後最速での単独ステージという偉業を達成したのにもかかわらず、パフォーマンスに対する手厳しい逆風にさらされることとなった。

「これからも私は私を信じる」コーチェラ批判に対する“返事”

彼女たちが立ったのは「サハラステージ」。その名からも想像がつく通り、乾燥した空気と吹き荒れる風、歌唱するのに適した環境ではなかったことは間違いない。その後、宮脇咲良がWeverse（ファンとの交流アプリ）にメッセージを投稿。そこには長年スポットライトを浴び、1つ1つのステージで最善を尽くしてきた彼女にしか書けない、プロのエンターテイナーとしての矜持があった。

〈 誰かの目には、未熟かもしれない。 でも誰にとっても完璧な人なんていなくて 私たちが見せてきたステージの中で、最高のステージだったことは、揺るぎない事実です。 私は私を裏切らないし、これからも私を信じています。〉

編み物ブームの先駆者に、日韓の女性を繋ぐ「癒し」と「交流」

そして宮脇咲良といえば、外せないキーワードが「編み物（クロシェ）」だ。仕事の待ち時間を有効活用するために始め、今はリフレッシュの手段にもなっているという。

2023年末から彼女がSNSで披露し始めた編み物は、いまや日韓のZ世代を巻き込む大きなトレンドとなった。TWICEのサナへ贈った帽子など、編み物グッズを通じたアーティスト仲間との温かな交流も話題に。その後2025年1月には自身の編み物グッズブランド「KKUROCHET」をローンチ。日本の100円ショップや手芸店では毛糸が品薄になる社会現象まで起きている。

筆者の知人の韓国人女性も、最近の日本旅行で真っ先に訪れたのが「ユザワヤ」だったという。韓国では手に入らないタイプの毛糸を探しにいったそうだ。編み物の魅力について聞いてみたところ、忙しい日常のなかで、一針ずつ編んでゆく手作業が癒しとなり、何かを完成させるという達成感も味わえるとのこと。そして「何より、編み物に集中していると細かい悩みが吹っ飛ぶ！」と笑っていた。

効率や他者からの評価に追われる現代の女性たちが、心の奥底で求めていた「自分を慈しむ時間」の価値を、宮脇咲良は自らの実体験を通して提示した。最初からビジネスとして狙ったわけではなく、純粋な趣味が結果として人の心と経済を動かす。この飾らなさこそ、彼女らしさなのだろう。

「新しいチャレンジをして本当に良かった」

すでに時効であろう、ということで筆者が個人的に聞いたエピソードを公開したい。たしか宮脇咲良がまだIZ*ONEに在籍していた頃だったと記憶している。とある編集者と打ち合わせをした時のこと。「実は、さっきまで宮脇咲良さんにインタビューしていたんです」と切り出したので、筆者が興味津々に身を乗り出すと、興奮冷めやらぬ様子でこう語った。

「K-POP業界という厳しい世界に身を投じて、新しいチャレンジをして本当に良かったと、真っ直ぐな目で語っていましたよ。伺ったところ、日々のレッスンや努力の量もハンパなさそうで……ビックリしました。きっと彼女はIZ*ONEの活動が終わったとしても、もっと大きい存在になるでしょうね」

その予言は今、見事に現実となった。

初のワールドツアーを終え、後輩アーティストを見守る立場へ

今年2月1日、ソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館。日本、韓国、そして北米を含む世界20都市で31公演を巡った初のワールドツアー「EASY CRAZY HOT」が、大歓声の中で幕を閉じた。

筆者の周囲のファンに聞いてみたところ“忘れられないシーン”として、皆が口を揃えて、昨年11月の東京ドーム公演のアンコールステージを挙げた。宮脇咲良の目から溢れる涙。それは、11年前に別のグループとして立った同じ場所に、LE SSERAFIMとして戻ってこられたことへの“嬉し涙”だった。

現在、ワールドツアーを終えた彼女はかつての大先輩、指原莉乃やLE SSERAFIM のカズハらと共にHYBEのオーディション番組「WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE」にスタジオキャストとして出演している。かつて「いつか、さっしー（指原莉乃）を超えてみせます」と宣言し、「センター」という称号を渇望していた少女が、いまや指原莉乃と共に後輩たちが輝くことを応援する、アイドル業界の「メンター」へと成長を遂げている。

今日、28歳を迎えた宮脇咲良。2026年もさらに自分に磨きをかけながら、トップアーティストとして走り続けるだろう。その姿はあとに続くアイドルたち、そして同じように毎日を頑張るファンたちの希望だ。

（K-POPゆりこ）