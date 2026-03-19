今日3月19日、LE SSERAFIMのサクラ（宮脇咲良）が28歳の誕生日を迎えた。日本でのアイドル活動を経て、韓国で“3度目のデビュー”を果たすまでの道のり、韓国人からのリアルな反応とは？ 韓国エンタメウォッチャーのK-POPゆりこ氏が読み解く。（全2回の1回目／つづきを読む）

【画像】スタイル抜群！ショートパンツ姿で激しく踊る宮脇咲良さん28歳（写真多数）

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もはや珍しい存在ではなくなっているK-POPグループ内の日本人メンバーは、大半が10代で韓国へ渡り、過酷な練習生生活を経て“芸能界デビュー”を掴んでいる。無名の状態で渡韓するケースがほとんどだ。

しかし、宮脇咲良の場合はスタート地点が全く違う。彼女はすでに日本で誰もが知るアイドルグループの中心メンバーとして活躍していた。



宮脇咲良 ©時事通信社

日本でHKT48、AKB48での活動を経て渡韓。IZ*ONEでの韓国デビューから現在のLE SSERAFIMまでーー国境を超え、複数の著名グループで活躍してきた彼女のキャリアは、まるでクラシック界の名演奏家、プリマ・バレリーナのようであり、ポップミュージックシーンにおいてはかなりのレアケースだ。

日本ですでに圧倒的な人気を誇っていた彼女が、なぜあえて厳しい韓国のエンタメ界に身を投じたのか。そして今、日韓のファンや芸能界から愛され、支持されているのか？

「日本のアイドル代表」として宮脇咲良が背負った重圧

彼女の転機は2018年。1つ目はファン投票で3位に輝いた「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」だろう。開票イベント前のコンサートで先輩メンバーから「もっとちゃんと踊って。じゃないとAKBが終わるから」と厳しい指摘を受けたというエピソードも話題となった。知名度と人気がどんどん上がってゆく“手応え”と、まだまだ目指すべき高みがあるという“現実”。この一件は、宮脇咲良が新天地を本気で目指すきっかけの一つになったのではと見ている。

そして2つ目は先述のAKBの総選挙前に発表されていた、韓国のアイドルオーディション番組「PRODUCE 48」への参加だ。

「PRODUCE 48」は韓国のエンタメ企業CJ ENMが手掛ける「PRODUCE 101」シリーズとして制作された、視聴者参加型の超大型サバイバルオーディション番組。過去にはI.O.I（シーズン1）やWanna One（シーズン2）といった人気グループを次々と輩出し、社会現象を巻き起こしてきた。

その中でも「PRODUCE 48」は、韓国のアイドル志望生48人と、日本のAKB48グループのメンバー48人が集結するという、前代未聞かつ画期的なプロジェクトであった。キャリアの差や言語や文化の壁にぶつかりながら、上位12名のデビュー枠を争う過酷なサバイバルは、当時のエンタメ界に大きな衝撃と熱狂をもたらした。

前代未聞の「日韓合同サバイバル」で試された覚悟

当時を振り返ると、2017年にBTSがビルボード・ミュージック・アワードで「トップ・ソーシャル・アーティスト賞」を初受賞、BLACKPINKがYouTubeやSNSを通じて世界的な注目を浴び始め、K-POPの海外人気がアジア圏から欧米圏にまで急拡大した時期でもあった。まさに「世界がK-POPを認め始めた」タイミングにおいて、日韓のアイドルファンの間では「韓国のアイドルは歌もダンスも完璧を目指す」一方、「日本のアイドルは成長過程を楽しむものであり、未完成ゆえの愛嬌や可能性を見る」という、ある種の偏見が少なからず存在していたことは否定できない。

そんな中で、実力とスター性のどちらも求められる「PRODUCE 48」に、AKBグループの代表者として参加するというプレッシャー。結果を残せなければ、日本のアイドル業界の顔さえも潰しかねない。しかも、すでに実績と知名度がある状態で「練習生」という挑戦者となることは、自尊心やプライドとの戦いをも意味している。「日本の有名アイドルたちのお手並み拝見」、そんな興味本位の視線も大いに浴びたことだろう。

「実力不足」との指摘も…

当時20歳だった彼女は、10代の若き才能たちがうごめく環境下で、己のプレッシャーと闘いながらも常にランキング上位をキープ。たびたび審査員から「実力不足」と指摘されながらも、自身の足りない部分に向き合い、努力し続けたその姿は、日韓を問わず多くの視聴者の胸を打った。

「PRODUCE 48」のテーマ曲『NEKKOYA （PICK ME）』のパフォーマンス映像が最初に公開された時、センターの宮脇咲良に目が釘付けになったことを覚えている。カメラへの目線の向け方ひとつで、これまでのキャリアを物語っていた。そして最後の「エンディング妖精（※1）」として見せた笑顔に心を射抜かれてしまった“国民プロデューサー（※2）”は多かったことだろう。

※1: パフォーマンスの最後にカメラにクローズアップされ、ポーズや表情で視聴者を魅了するメンバー

※2: 「PRODUCE 48」で投票を通じて、デビューメンバーやグループ名を決定する視聴者の総称

「目立たなかったメンバーが努力して、最終的に光る」という物語は山ほどあるが、「最初から光っていた人が、見違えるほど成長する」というパターンはそう多くないだろう。原石どころかすでにダイヤモンドだった彼女は、奢ることなく自らを追い込み研磨することで、アーティストとしてのグレードを上げていったのだ。

IZ*ONEの成功に不可欠だった“圧倒的な華”

長年K-POPシーンをウォッチしてきた筆者の私見では、序盤から「圧倒的に光る存在」がいるオーディション番組は熱狂を生みやすく、その後の成功につながる。過去の「PRODUCE 101」シリーズにおけるチョン・ソミ（元I.O.I）やカン・ダニエル（元Wanna One）、「BOYZ PLANET」のソン・ハンビン（現ZEROBASEONE）などがその最たる例だ。

「PRODUCE 48」では当時まだ中学生だったチャン・ウォニョン（現IVE）が最終1位の座に輝き、新たなビッグスターの誕生を印象付けた。しかし序盤からスター性を放ち、常に話題の中心となって番組全体を牽引していたのは、宮脇咲良であった。

韓国出身の最年少ルーキー、チャン・ウォニョンと、日本出身の最年長プロアイドル、宮脇咲良という対照的かつ相互補完的な2人が率いるIZ*ONEが当時のK-POPガールズグループのデビューアルバム歴代最高初週売上を記録したのは必然だったと言える。

IZ*ONEの成功は宮脇咲良、矢吹奈子、本田仁美という日本のアイドル出身者がK-POPの舞台でも通用するということ、そして韓国の大手事務所（SM、YG、JYP、HYBE）に所属していないガールズグループであってもトップに立てるという証明にもなった。

韓国ファンの心を動かしたもの

見事IZ*ONEとしてのデビューを勝ち取った後、宮脇咲良は韓国のファンから「クラ」という愛称で呼ばれ、さらに現地での人気を獲得していく。その背景にあるのが、知らないものを理解しようとするストイックな姿勢だった。

日本でのトップアイドルのプライドを捨て、かつて運動音痴と揶揄された身体をベースから作り変えるため、1日10時間以上に及ぶ過酷な練習を続けたことはファンの間でも有名だ。韓国式の徹底したレッスンと求められるクオリティに、しっかり応えていったのである。

そして現地のファンやメディアが驚いたのは、彼女の韓国語習得への意欲と成長ぶりだったという。日常のあらゆる瞬間を学習の場に変え、テレビ番組のテロップは逐一チェック、わからない単語があればメモして周囲の人に質問をするなど、脅威的な集中力と熱意で韓国語をマスター。単に文法や単語を覚えるだけでなく、現地の若者言葉やトレンド、さらには韓国独特のバラエティセンスまでもマスターしていった。これは異国の文化や現地のファンに対する、彼女なりの敬意の示し方だったのではないだろうか。

その結果、宮脇咲良はバラエティでも韓国のタレントと渡り合えるほどのトークスキルを身につけた。自身の単独ウェブバラエティ番組「겁도 없꾸라（怖いもの知らずのクラ）」などでも見せた、物怖じしないユーモアと頭の回転の速さは、韓国の芸能関係者からも高く評価されている。「アイドルの枠を超えたバラエティセンスを持つタレント」として、視聴者だけではなく共演者たちからも深く愛される存在となったのだ。（つづく）

〈メンバー脱退、世界的フェスでの「生歌批判」、日本公演で涙した理由は…宮脇咲良（28）が韓国でトップアイドルになるまで《HKT48、IZ*ONE→LE SSERAFIMに》〉へ続く

（K-POPゆりこ）