【WWE】SMACK DOWN（3月13日・日本時間14日／アリゾナ・フェニックス）

【映像】「まるで肉食獣」人気女子レスラーの“テッカテカ”肉体美

傲慢キャラが災いして“嫌われモノ”との噂も聞こえる女子王者。しかし、ベルトを腰に巻いて現れたその規格外のバッキバキの肉体に、ファンも「かっけえ」「まるで肉食獣」と反応。3カ月ぶりに復帰した因縁の相手も“肉体の暴力”でねじ伏せ、挑戦者の闘志ごと叩き潰した。

WWE「SmackDown」で女子王者ジェイド・カーギルとミチンが対決。タイトル戦前に潰されたと主張するミチンとの因縁マッチでも、規格外の肉体を誇るジェイドが圧勝した。

海外実況では「フィジカル・スペシメン（生きた標本）」という新たな呼び名でジェイドを“ウィメンズ・ディビジョンで最もアスレチックなチャンピオンの一人”と紹介。お馴染みのストームの音とともに肉体のシルエットが映し出される特殊演出もあり、現れた彫刻のようなバッキバキの筋肉ボディに、予定調和とはいえファンも「かっけえ」「テッカテカや」「まるで肉食獣」とどよめいた。

この試合はゴング前から、「ホリデーツアー中にバックステージでジェイドがミチンの肩を意図的に破壊し、3カ月のキャリアを奪った」とする欠場の経緯が繰り返し強調され、因縁ストーリーを醸成。ABEMAの解説・堀江ガンツも珍しく「ジェイドはチャンピオンになってから傲慢さが増していますから…」と、このところの彼女のよろしくない噂に言及した。

序盤、ミチンはドロップキック、コーナーでの連打、トップロープからのヘッドシザーズと快足を飛ばし、場外へのクロスボディまで決めて観客の期待を煽り、試合の主導権を握る。しかし中盤以降、ジェイドはスパインバスター、ポンプキック、喉元へのブーツ、マットへのスラムで試合を支配。

決定的な場面は、ミチンのエプロンからのローリング・セントーン狙いをジェイドが読んで“スカして”回避し、エグい音を立てて自爆させたところ。さらに場外では、そのまま担ぎ上げてバリケードへパワーボムで叩きつける非道ぶりを見せる。相手の技を「受ける気ナッシング」からの追い打ちと、試合とはいえ性格が悪すぎるジェイドの姿勢に、ファンから「なぜ受けない」「また怪我させる気か」「ウソだろ受けろよ」と、プロレスでは異例の苦言系ブーイングが相次いだ。

試合の最後は、ジェイドがミチンの顔を“ペロリ”と頬から上へ大胆に舐めきる、文字通りの「舐めプ」挑発。その直後にチョークスラム、そしてフィニッシャーの“ジェイデッド”でフォールを奪い、防衛に成功した。もはや“嫌われモノ”を体現して余りある王者の身体能力と、ヒールとしての凶暴性が際立つ勝利。4月の「レッスルマニア」でリア・リプリーとのタイトル戦が決定しているが「トップが誰なのか分かれせる」と、勝利者マイクでも強気＆傲慢さを際立たせていた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）