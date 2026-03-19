ついに専用品出してくれた！「色が目立って気になってた…」馴染みの良い100均便利テープ

クラフト紙のノートや封筒で書き間違えたとき、普通の修正テープだと目立ちますよね。修正した形跡が丸わかりなのが気になります…。そんな悩みを解消してくれる、クラフト紙専用の修正テープがダイソーから登場していました！クラフト封筒に馴染みやすい色なのがポイント。修正跡がわかりにくいのが嬉しいです◎

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商品情報

商品名：クラフト修正テープ

価格：￥110（税込）

テープのサイズ（約）：幅5mm×長さ8m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4904342004732

同系色で目立ちにくい！ダイソーで見つけた『クラフト修正テープ』

クラフト紙のノートや封筒などに普通の修正テープを使用すると、とても目立つのが気になっていました。修正した形跡がはっきりとわかってしまうので、なるべく間違えないように気を使います…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『クラフト修正テープ』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。

こちら、なんとクラフト紙色になっている修正テープです！

クラフト紙と同系色のテープになっているので、修正跡が目立ちにくいのが特徴です。

今までクラフト紙を切って糊で貼り付けて修正することもありましたが、これはテープタイプなのでとても楽です！

テープの幅は5mm、長さは8mとなっています。

本体はコンパクトサイズなので、ペンケースにすっぽり入るのも嬉しいポイント！

クラフト封筒に馴染みやすい◎ただちょっとしたコツが必要…！

封筒に使用してみましたが、馴染みの良い色なので目立ちにくいです。

クラフト紙の色合いによって多少目立つ場合もありそうですが、一般的なクラフト封筒には自然に馴染みました。

ただ、個体差なのか、きれいに密着させるのが難しい印象でした。穴が所々開いて、破れたような跡ができることがありました…。

何度か挑戦してみてわかったのですが、グッと押し付けて密着させるのがコツ！

あまり強く押し付けすぎても破損の心配がありますが、ある程度力を込めてやると割と上手くいきますよ。

今回は、ダイソーで見つけた『クラフト修正テープ』をご紹介しました。

文具専門店ではあまり見かけないので、ダイソーで買えるのはありがたいです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。