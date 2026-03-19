100均にいいのあるじゃん！重さ考えずに飾れるってありがたや…部屋が見違えるインテリア

ダイソーのインテリアコーナーで、お部屋の雰囲気を手軽に変えてくれる優秀な「グリーンポット」を発見しました。110円（税込）という安さはもちろん、最大の魅力はその「軽さ」。本物の植物では難しい場所にも、重さを気にせず自由に飾れる使い勝手抜群のアイテムをレポートします。

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商品情報

商品名：グリーンポット

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810720

どこでも置ける手のひらサイズ！お洒落なミニグリーン

今回ご紹介するのは、ダイソーの「グリーンポット」110円（税込）です。コロンとした手のひらサイズで、ちょっとした棚の隙間やデスクの隅に置きやすい絶妙なボリューム感。

ポット部分は多面体カットが施されており、100均アイテムにありがちな「丸くて安っぽい」印象がなく、とてもシャープで洗練されたイメージです。

植物はアイビー風のデザイン。他にもポトス風と葉が丸めのタイプがあるようです。

土の部分はプラスチックでつるんとした質感になっており、あえて「本物らしさ」を追求しすぎていないのがポイントです。その分、ホコリが溜まってもサッと拭き取りやすく、衛生的に長く飾り続けられるのが嬉しいですね。

「軽さ」こそ正義！壁面ディスプレイもこれなら安心

このアイテムの何よりの強みは、フェイクグリーンならではの「圧倒的な軽さ」です。本物の観葉植物だと、土や陶器の重みで飾る場所を選びますが、これなら重さをほとんど考えなくてOK。

例えば、耐荷重が気になる細いウォールシェルフや、画鋲で固定するような簡易的なシェルフでも、負担になりすぎることなく安心して飾れます。

「高い場所にグリーンを置きたいけれど、水やりが大変だし、もし落ちてきたら怖い……」と諦めていた場所も、この軽さなら解決。万が一落下しても、土が飛び散って部屋を汚す心配がないのも、ズボラさんにはたまらないメリットです。

枯れない、手間なし、100円！手軽に始める癒しの空間づくり

110円という価格なら、複数個並べて飾るのもおすすめ。洗面所やトイレなど、日光が入らない場所でも常に鮮やかな緑をキープしてくれます。

本物っぽさは控えめですが、パッと目に入った時の「緑がある安心感」は十分。お部屋に彩りが欲しいけれど、お世話に自信がない方にぴったりのインテリアです。

「ダイソーにこんなにいいのがあったんだ！」と思わせてくれる、機能性とデザインのバランスが取れた一品。重さを気にせず、自由な発想でお部屋のコーディネートを楽しんでみてください。いつもの見慣れた景色が、この小さなグリーン一つでグッと見違えるはずです。

ダイソーの「グリーンポット」は、軽くて扱いやすく、置くだけでお部屋がパッと明るくなるコスパ最強のインテリアでした。壁面を飾りたい方や、お手入れ不要で緑を楽しみたい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。